Sección > Lanzarote



El presidente del Cabildo considera que la petición de pleno extraordinario solicitado por PSOE, PP, C’s, Podemos y Somos “es la prueba palmaria de que esto es una huelga política, fruto de una operación de fontanería jurídica que deben llevar semanas urdiendo en algún despacho de abogados”



San Ginés anuncia que CC recurrirá cualquier acuerdo para acabar con la huelga de los Centros “que sea ilegal”

Crónicas · 1ro de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Rueda de Prensa - Proceso negociador conflicto Huelga Centros Turísticos Lanzarote Explicación Proceso Negociador Huelga de los CACT 01-09-17 La oposición, excepto Nueva Canarias, y el Partido Socialista, hasta este jueves socio de gobierno, votaron en contra de la urgencia e impidieron la celebración del pleno en el que se debía debatir “la única propuesta viable y legal para poner punto y final al conflicto, que incluso mejoraba la que validaron todos los grupos con representación en el Consejo de Administración de los CACT, excepto Somos” San Ginés aclara que “la dirección ya ha ofrecido devolver a los trabajadores las cantidades retenidas para evitar la huelga”; les rogó que “se incorporen a su puesto por el bien de la isla” y se pregunta “por qué no esperan los meses que apenas quedan hasta que se pronuncien los tribunales si están convencidos de que la empresa está incumpliendo la sentencia” Durante la conferencia se escucharon varias grabaciones del proceso de redacción del convenio colectivo en las que Andrés Barreto, que ha ejercido de representante de los trabajadores ante el Consejo de Administración, explicaba el cálculo del complemento personal “que coincide, exactamente, con las tesis de la dirección y con la propia sentencia” El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés ha anunciado que Coalición Canaria (CC) recurrirá cualquier posible acuerdo para poner punto y final al conflicto laboral de los Centros de Arte, Cultura y Turismo que sea ilegal” en el transcurso de la conferencia informativa que ofreció junto a los consejeros de CC y el del PIL tras levantar el pleno que se tenía previsto celebrar esta mañana en el que los grupos de la oposición, excepto Nueva Canarias, y sus hasta el jueves socios de Gobierno, Partido Socialista, votaron en contra de declarar su urgencia. San Ginés declaró que le resulta “incomprensible y rechazable” la actuación de estas formaciones políticas que “han impedido poder explicar ante los trabajadores y la opinión pública el único acuerdo legal posible y viable, tal y como acreditan los informes jurídicos y técnicos, de los que ellos también tienen conocimiento, para acabar con este conflicto”. San Ginés considera “inaceptable” que estos partidos “puedan atreverse a hacer demagogia política ante un asunto de tanta trascendencia para los intereses generales de todos los lanzaroteños, con el único y exclusivo propósito de escenificar la minoría de este grupo de gobierno”. En este sentido, Pedro San Ginés aseguró que “con la propuesta de pleno extraordinario presentada hoy por estos grupos políticos no sólo han cambiado su postura en el Consejo de Administración de los Centros para alinearse con la propuesta del Comité de huelga que la dirección considera ilegal, sino que es la prueba palmaria de que esta es una huelga política, en la medida en que con todo el descaro no se limita a hacer una propuesta de solución a la huelga, sino que propone una modificación estatutaria del funcionamiento del Ente público para arrebatar el control del Consejo de Administración al grupo de Gobierno del Cabildo sin necesidad de cambiar al Gobierno en una operación de fontanería político-jurídica que deben llevar urdiendo semanas en algún despacho de abogados”. El presidente pidió “disculpas a la sociedad insular por la situación bochornosa a la que está asistiendo, y a los miles de turistas que han sufrido en primera persona los efectos de esta huelga desproporcionada, que está causando un daño terrible a Lanzarote y a los propios trabajadores”. San Ginés aclaró hoy que “la dirección ya ha ofrecido devolver a los trabajadores las cantidades retenidas para evitar la huelga”; les rogó “que se incorporen a sus puestos” y les cuestionó “si están convencidos de que la empresa está incumpliendo, esperen los meses que apenas quedan hasta que se pronuncien los tribunales al respecto”. San Ginés explicó, de manera sucinta, las cuestiones relacionadas con el complemento salarial, que son las que generan mayor controversia. “Coalición Canaria traía hoy al Pleno una propuesta razonada y razonable, la única legal y viable, similar a la que presentó el Tribunal Laboral Canario el pasado lunes, e introduciendo un importante matiz en el punto 9 que es el que separa a la dirección y al Comité de huelga. Es el que hace referencia al complemento personal, en el que apostamos porque las partes esperaran las sentencias judiciales, que es lo lógico, lo que la convertía, sin duda, en una propuesta mejorada a la que aprobaron todos los grupos con representación en el Consejo de Administración de los CACT, excepto Somos, que se abstuvo. Son Ciudadanos, Podemos, Partido Popular, Somos y Partido Socialista quienes deben rendir cuentas y explicar a la opinión pública este incomprensible cambio en su postura, cuál es su estrategia política y qué rédito quieren obtener con ello. En definitiva, que pongan las cartas sobre la mesa y descubran sus verdaderas intenciones” explica el presidente del Cabildo. “Lo que tengo absolutamente claro es que ni esta Presidencia ni Coalición Canaria van a apoyar, bajo ningún concepto, ningún acuerdo que vaya en contra de la legalidad vigente”. A continuación, tomaron la palabra el consejero delegado de los Centros, José Juan Lorenzo, y el letrado Carlos Pinilla, de la consultora Garrigues, quien explicó los pormenores y argumentaciones jurídicas que sustentan la presunta ilegalidad de la reivindicación del Comité de huelga al respecto del cálculo que proponen del complemento personal “por encubrir”, según el jurista, “una subida salarial vetada por la Ley General Presupuestaria ya que no cabe ninguna duda de que los trabajadores de los Centros son trabajadores públicos y, por tanto, les afecta. No podemos acceder a ello” dictaminó Pinilla, “pues el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo ha dejado meridianamente claro”. Asimismo, el jurista aseveró que “no se podía incluir el punto 9 en los términos de redacción que proponían los trabajadores toda vez que supondría otorgarles una ventaja jurídica de cara a las futuras sentencias judiciales”. El consejero de Turismo de la Primera Institución insular, Echedey Eugenio, relató la cronología del proceso negociador y aseguró que, contrariamente a lo que ha manifestado su hasta ayer socio de Gobierno, “el Partido Socialista sí ha estado informado en todo momento de cómo evolucionaban las negociaciones. Es mentira” remarcó el consejero, retándoles a que le desmintieran públicamente, “ya que tengo pruebas que lo demuestran”. Además, durante la conferencia de prensa pudieron escucharse varias grabaciones del proceso de redacción del convenio colectivo en las que Andrés Barreto, que ha ejercido de representante de los trabajadores ante el Consejo de Administración, explicaba el cálculo del complemento personal “que coincide, exactamente, con las tesis de la dirección y con la propia sentencia”. Pedro San Ginés, por último, lamentó que el Comité de huelga “mantenga secuestrados informativamente a los trabajadores y haya impedido el acceso de la dirección de los Centros a los mismos a través de una Asamblea para hacerles llegar su postura, contrastar e intercambiar información y exponer las razones de su posición. La última prueba de este secuestro la tuvimos hoy, cuando a la orden del Comité se ausentaron de la rueda de prensa prácticamente la totalidad de los trabajadores, a pesar de estar invitados a quedarse”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :