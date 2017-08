Sección > Lanzarote



El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que pide disculpas a vecinos y turistas por el cierre temporal de la red de Centros, insiste en que "la huelga no tiene ninguna razón de ser" y pide "responsabilidad a trabajadores y partidos políticos"



San Ginés adelanta que "claudicar" ante la última propuesta de los trabajadores de los Centros Turísticos "sería una irresponsabilidad a la que, tal vez, estén acostumbrados"

El Comité de Empresa podría desconvocar en las próximas horas la huelga de los Centros Turísticos si la dirección de la entidad pública acepta un calendario de pagos. Antonio Bonilla confirma que "si se aceptan nuestra última propuesta, la llevaremos a la asamblea de trabajadores" Crónicas · 22 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más "La empresa, en cumplimiento de la sentencia del TSJC, acepta abonar a los trabajadores las cantidades no abonadas en las vacaciones de los años 2015, 2016 y 2017 y continuar en los años sucesivos. La empresa acepta abonar a los trabajadores los importes solicitados en las demandas interpuestas en concepto de complemento personal correspondiente a l período de junio a diciembre 2014 con las pagas extras, y las de los años 2015 y 2016 con las pagas extras y lo que va del año 2017", reza en la última propuesta del Comité de Empresa El Comité de Empresa podría desconvocar en las próximas horas la huelga de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) del Cabildo de Lanzarote si la dirección de la entidad pública acepta un posible calendario que fije un plan de pagos. Así lo han explicado a Crónicas Radio-Cope Lanzarote algunos de los asistentes al consejo de administración de los Centros Turísticos convocado desde este lunes, que destacan "el alto consenso y la falta de partidismos" que se produjo en dicho encuentro, sesión extraordinaria y urgente que se ha reanudada este martes desde las 11 horas. El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha adelantado este 22 de agosto en Cope Lanzarote, en la primera entrevista concedida desde que se iniciara la huelga hace una semana, que "claudicar" ante la última propuesta de los trabajadores de los Centros Turísticos "sería una irresponsabilidad a la que, tal vez, estén acostumbrados". Aunque San Ginés ha preferido "no repasar la historia de los Centros Turísticos" para evitar críticas al PSOE, su actual socio de gobierno en el Cabildo, lo cierto es que este martes se cumplen ya siete días desde el inicio de la huelga indefinida de los trabajadores de los Centros Turísticos, que reclaman la devolución de unos pluses salariales que aseguran les ha retirado la dirección de la empresa pública de forma unilateral, una petición en la que, aseguran, les avala una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La huelga ha provocado el inédito cierre de la red de Centros creada por César Manrique y otros artistas y está generando graves pérdidas económicas y una pésima imagen turística de Lanzarote en el exterior. La reunión del Consejo de Administración terminó este lunes sin acuerdo tras 6 horas y continúa este martes con invitación a representantes del Comité de Huelga a participar en la sesión. Tras siete días de cierre de uno de los principales reclamos turísticos de Lanzarote, que ya ha provocado reacciones en distintos sectores económicos, este martes podría haber acuerdo que desconvoque los paros. El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha pedido perdón públicamente a los vecinos de Lanzarote y a sus visitantes en la primera entrevista concedida desde el inicio de los paros. San Ginés, que había calificado en un artículo de opinión de “política” la huelga y alegaba que los trabajadores están reivindicando una “subida salarial encubierta”, se ha mostrado en su intervención en el programa ’A buena hora’ mucho más conciliador, aunque ha insisto en reclamarle a los trabajadores y a los partidos políticos "responsabilidad". "Entendemos que con el millón de euros más que piden habría una subida salarial ilegal y ahí está el debate. Pedimos responsabilidad a los trabajadores y a los partidos políticos, especialmente a los trabajadores porque, entre otras cosas, con los principales perjudicados y se están siendo arrastrados en esta situación", ha indicado el presidente, que ha alabado la labor de los trabajadores. "Reconozco su mérito en gran parte de los buenos resultados que están teniendo los Centros Turísticos, incluida la restauración, aunque continúa dejando pérdidas", ha dicho. Mientras la dirección de los Centros Turísticos sostiene que la última sentencia sobre los pluses salariales ya se ha ejecutado, los trabajadores piden un calendario de pagos inmediato. La solución podría llegar este martes en vista del clima de consenso alcanzado en las últimas horas. "No sé cómo va a acabar", ha advertido San Ginés, que ha pedido a los trabajadores "que suspendan con un gesto la huelga, en tanto se produzca una resolución judicial, la mediación que ya han aceptado del Tribunal laboral Canario, que empieza el jueves, o se somete el conflicto a un arbitrio con laudo arbitral vinculante". La propuesta del Comité de Empresa Por su parte, desde el Comité de Empresa, su presidente, Antonio Bonilla, ha explicado a este diario la propuesta que han trasladado los trabajadores al consejo de administración como oferta a la dirección de los Centros Turísticos. "La empresa, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), acepta abonar a los trabajadores las cantidades no abonadas en las vacaciones de los años 2015, 2016 y 2017 y continuar en los años sucesivos. Asimismo, prosigue la propuesta del Comité de Empresa, "la empresa acepta abonar a los trabajadores los importes solicitados en las demandas interpuestas en concepto de complemento personal correspondiente a l período de junio a diciembre 2014 con las pagas extras, y las de los años 2015 y 2016 con las pagas extras y lo que va del año 2017". Regularización de las nóminas El Comité de Empresa pide también que se regularicen las nóminas de los trabajadores. "La empresa deja sin efecto el descuento de 35.19 euros mensuales que viene descontando desde el mes de abril a cada trabajador", indica el Comité sobre su propuesta. "Los trabajadores aceptan que, en el supuesto de que los juzgados de lo social o el TSJC decidiera no darle la razón a los trabajadores, estos devolverían a la empresa el importe percibido como indebidamente percibidos", apostilla la oferta del Comité de Empresa. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :