Tras la incorporación de Juan Manuel Sosa (NC), el presidente del Cabildo de Lanzarote no descarta sumar tres nuevos consejeros para blindar su actual Gobierno en minoría por el abandono del PSOE ni tampoco la opción de gobernar en minoría



San Ginés: "Si la intención del PSOE para abandonar el Gobierno es la censura, entonces habrá supuesto la ruptura del pacto global que hay en la isla de Lanzarote"

El máximo responsable del Cabildo carga contra la actitud del PSOE, al que acusa de mirar más por sus intereses precongresuales que por los de la población. "En Lanzarote se esgrimen razones como la huelga de los Centros Turísticos, donde el PSOE se retrata con plenos extraordinarios, se olvidan de la huelga aunque se convocan por ellos, para hacer mociones de censura encubiertas que hablan de la clara intencionalidad política de esta huelga, que fue un pretexto, como otros muchos, para abandonar el Gobierno movidos por otras razones" Crónicas · 5 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más San Ginés cree que "el PSOE se adelanta a su propio código ético respecto a mi situación procesal" y recuerda que "CC tiene también su propio código ético" El presidente cifra en unos 2 millones de euros las pérdidas económicas solo por entradas en la recaudación por la huelga de los los Centros Turísticos El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha asegurado este martes en Cope Canarias que si la intención con la que el PSOE ha abandonado el Gobierno del Cabildo de Lanzarote es interponer una posible moción de censura en su contra, "entonces habrá supuesto la ruptura del pacto global que hay en la isla de Lanzarote". San Ginés, que ha concedido este martes una entrevista al programa ’La Mañana’ que dirige y presenta Mayer Trujillo en Cadena Cope Canarias, contestaba así a la posibilidad de que su cargo como presidente esté en riesgo ante una posible moción de censura en su contra en la que participen, entre otras formaciones de la oposición cabildicia, el propio Partido Socialista, hasta el jueves pasado, socio de gobierno de los nacionalistas. "El pacto para las administraciones locales, que yo sepa, aunque se ha roto en algún que otro ayuntamiento, sigue en vigor en Canarias. Se firmaron dos acuerdos, uno para el Gobierno de Canarias y otro para las instituciones locales que, en el caso de la isla de Lanzarote", recuerda San Ginés, "afecta a tres instituciones, en las que seguimos gobernando", el propio Cabildo y los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé. Cuestionado sobre la posible censura, el presidente ha sido claro al afirmar que "en política nunca hay nada asegurado y tampoco he gobernado nunca con temores ni preocupación. La moción de censura", ha considerado San Ginés, "es un instrumento democrático y legítimo que, si hay números para hacerla, puede llegar y entra dentro de lo posible". En este punto, el dirigente nacionalista ha advertido de que "si esta es la intención con la que han abandonado el Gobierno, entonces habrá supuesto la ruptura del pacto global que hay en la isla de Lanzarote". Tras Sosa, faltan tres consejeros para asegurar la mayoría en el Cabildo Pedro San Ginés ha sido preguntado, además, por la otra opción en estos momentos, la del posible reforzamiento de su actual Gobierno insular, que cuenta en minoría actualmente pero con el apoyo de los siete consejeros con que cuenta en total CC, el portavoz del PIL, Manolo Cabrera, y el consejero de Nueva Canarias, Juan Manuel Sosa, que desde este lunes se hace cargo de las áreas de gobierno de Sanidad y Bienestar Social. "Faltan tres consejeros en estos momentos para lo que es la mayoría [con 12 consejeros en el Gobierno] y tampoco descarto, por supuesto, pues es una aspiración no solo legítima sino necesaria, para gobernar con tranquilidad, esa posibilidad", ha dicho San Ginés sobre la opción de blindar su grupo de gobierno. Preguntado por las opciones de sumar los dos consejeros de Somos Lanzarote y el de Ciudadanos, o bien adherir a los tres consejeros de Podemos, San Ginés ha sido tajante al afirmar que se teme que "ninguna de esas opciones entra dentro de lo probable". Respecto al PP, el presidente ha dicho desconocer también si "el PP estará por la labor". "No es la situación más cómoda pero desde luego tampoco es atípica en el actual panorama político", ha señalado San Ginés respecto a la opción de que CC, PIL y NC gobiernen en minoría en lo que queda de mandato. La Mesa de Seguimiento regional y las razones para romper el pacto El máximo responsable del Cabildo carga contra la actitud del PSOE, al que acusa de mirar más por sus intereses precongresuales que por los de la población de la Isla. "Lo que no se ha explicado es que el PSOE tardó muchos meses en incorporarse al grupo de gobierno por razones que luego olvidó", ha apuntado. "Se lo pensaron ocho o nueve meses y salieron también en el último semestre del Gobierno en la anterior legislatura. Ahora lo han vuelto a hacer aduciendo peregrinas razones, motivados por una situación precongresual y sin motivo alguno", ha agregado el presidente. "En Lanzarote", ha criticado San Ginés, "se esgrimen razones como la huelga de los Centros Turísticos, donde el PSOE se retrata con plenos extraordinarios, donde se olvidan de la huelga aunque se convocan por ellos, para hacer mociones de censura encubiertas que retratan la clara intencionalidad política por ejemplo de esta huelga, que fue un pretexto, como otros muchos, insisto, para abandonar el Gobierno movidos por otras razones". San Ginés ha cifrado en unos 2 millones de euros las pérdidas económicas solo por la entradas de recaudación en los Centros Turísticos pero advierte del grave perjuicio para diversos sectores y para la imagen de la Isla. En cuanto a sus actuales sensaciones, San Ginés ha confesado sentirse "decepcionado, algo más hecho a la idea de lo que ciertamente al conocer me causó bastante perplelidad en un primer momento, aunque no es la primera vez que el Partido Socialista incumple un acuerdo de gobierno en el Cabildo de Lanzarote. Creo que es ya como la tercera vez". El presidente ha dicho que está a la espera "de que la mesa regional del pacto se reúna para que el PSOE dé explicaciones, y las escuche también, acerca de las razones que han esgrimido para el abandono del Gobierno que, yo creo, están motivadas más por la situación precongresual del PSOE en Lanzarote que por ninguna otra razón, en la medida en que tenemos un pacto global que afecta a otras instituciones y no sabemos muy bien cuál es la pretensión del Partido Socialista". Sobre la situación procesal de San Ginés por la incautación de la desaladora Montaña Roja, el presidente cree que los socialistas "se adelantan a su propio código ético" y recuerda que "Coalición Canaria se debe al suyo propio, porque a mí no se me ha abierto aún juicio oral, que es cuando operaría ese código ético del Partido Socialista que, vuelvo a insistir, solo cuando se trata de casos de corrupción o malversación el partido interviene, y no es mi caso", ha destacado. "Conocen el contenido del acuerdo con Club Lanzarote hace años y también en esta huelga de los Centros Turísticos pretenden cambiar el sentido del voto que ya dieron, para alinearse en contra de la dirección y de la propuesta de la mediación del Tribunal Laboral Canario con el Comité de Huelga", ha criticado San Ginés.



