Sección > Lanzarote



El presidente del Cabildo advierte de que "si se llegase a abrir el procedimiento abreviado para el juicio oral" contra Carlos Espino, "habrá que hacer el escrito de acusación, y no me extrañaría nada ", señala sobre el PSOE, "que pretendan que éste esté bajo su control"



San Ginés: "Me da la impresión de que lo que le preocupa a Loli Corujo es que se solucione el problema del agua de Montaña Roja y que se haya llegado a un acuerdo"

La Asamblea del Consorcio del Agua vota este viernes el acuerdo con Club Lanzarote por la desaladora de Montaña Roja tras la suspensión de la sesión del jueves pasado por la ausencia del secretario Crónicas · 31 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio insular de Aguas, Pedro San Ginés, ha criticado duramente este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la actitud del PSOE, su socio de gobierno en la Corporación insular, tras confirmar que el preacuerdo alcanzado por la entidad pública, en la que tienen representación la Corporación insular y los siete ayuntamientos de Lanzarote, con Club Lanzarote, la mercantil que explota la desaladora del Parcial Montaña Roja, al sur de la Isla, y que fue incautada por el Consorcio, va a ser elevado para su votación a una Asamblea de dicho ente que ya ha sido convocada para este mismo viernes por la mañana. "La Asamblea está convocada para este viernes a las 8 horas, antes del pleno" del Cabildo en el que en sesión urgente y extraordinaria la Corporación abordará monográficamente la actual huelga de los Centros Turísticos. El preacuerdo alcanzado entre el Consorcio y Club Lanzarote en torno a la planta desaladora y depuradora del Plan Parcial Montaña Roja, que pasa por el pago de un canon de la mercantil a la entidad pública, entre otros aspectos, ha tenido que esperar unos días por la ausencia del secretario del Consorcio Insular del Agua, que se encontraba la semana pasada de viaje fuera de la isla, lo que motivó la suspensión de la sesión convocada el jueves de la semana pasada. Así las cosas, va a ser finalmente el secretario del Ayuntamiento de Tinajo el que asista para dar cobertura y fe del acuerdo que pueda alcanzarse este mismo jueves en el seno de dicha Asamblea. San Ginés ha advertido durante su intervención en el último programa de la temporada de ’Entre Barrios’ que este acuerdo extrajudicial debe ser validado primero por los componentes del Consorcio y después por los juzgados donde existen contenciosos con el promotor del Plan Parcial Montaña Roja. Críticas al PSOE y responsabilidades penales Por otro lado, ante las críticas de partidos como Podemos y Ciudadanos, que consideran que el acuerdo se ha cerrado estos días con Club Lanzarote "para que el presidente pueda salvarse de sus responsabilidades penales tras la incautación", San Ginés ha insistido en que "ese acuerdo se venía negociado desde hace meses" y ha destacado al respecto que incluso desde el Cabildo y el Consorcio se había venido anunciando en varios medios de comunicación. "Es un acuerdo que ya hemos explicado, aunque haya quien nos acusa de que este acuerdo es consecuencia del auto judicial para la apertura del juicio oral, pero he demostrado y puedo demostrar que ya desde el año 2015 aparecen mis primeras declaraciones contando cómo podría ser este acuerdo", ha señalado San Ginés. En cuanto a las "múltiples preguntas que planteó la secretaria general del PSOE y alcaldesa de San Bartolomé" en la última sesión que tuvo que suspenderse el jueves pasado, San Ginés ha indicado que "también a esto parece que se oponen los socios de gobierno. Yo no tengo pelos en la lengua para decir que ya el otro día pude ver cómo [Loli Corujo] planteaba muchas dudas y hacía muchas preguntas, más bien para intentar inquietar al resto de miembros, entre otras cosas porque, que yo recuerda, ella nunca ha ido a una Asamblea del Consorcio, que yo recuerde, en los siete años que llevo en la Presidencia". San Ginés ha afirmado que "ya le trasladé [a Loli Corujo] que mi impresión es que lo que le preocupa es que se solucione este problema y que se haya llegado a un acuerdo. Están todos los informes de los servicios jurídicos y de Intervención pertinentes, amén de que, según dicen los propios informes, este acuerdo no será válido a menos que lo homologuen los tribunales a los que hay que llevarlo. Me huele más bien", ha insistido San Ginés, "a un impedimento o obstáculos para que haya un acuerdo". El acuerdo con Club Lanzarote Ese acuerdo, según ha explicado el máximo responsable del Consorcio, pasaría por que la red pública suministre definitivamente el agua también a los vecinos del Plan Parcial Montaña Roja. "Las negociaciones no solamente han ido muy bien, sino que ya hemos convocado ahora por segunda vez la Asamblea del Consejo insular de Aguas para explicar este viernes el acuerdo que hemos alcanzado en relación con este asunto, para su validación o no y que, por supuesto, no será más que un paso para la validación previa o no", ha insistido, "en todos los procesos o contenciosos que tiene el Consejo insular de Aguas con el promotor de este Plan Parcial. Será el juez el que tenga en última instancia la palabra", ha explicado el presidente. Pedro San Ginés se ha referido a las tres opciones que barajaba el Consorcio en relación a este conflicto, iniciado tras una sentencia del Juzgado Número 3 de Arrecife, y después de varios requerimientos del Diputado del Común, del Consejo Consultivo y tras diversos informes del Consejo de Gobierno en Canarias, que reclamaban la clausura de dicha planta. "En su día, ya explicamos en primer lugar que solo cabía el acuerdo, en segundo lugar, las obras, con carácter extraordinario, que ya las paró en su día el juzgado, para que llegase la red pública y, en tercer lugar, la requisa del agua. Optamos por la primera de las opciones, por explorar las posibilidades de un acuerdo", ha señalado San Ginés. Sobre el acuerdo en sí, el presidente del Consorcio ha advertido de que éste pasa por que "los vecinos y usuarios de ese Plan Parcial tengan el mismo precio y las mismas condiciones en el agua que el resto de vecinos en la isla de Lanzarote, que sea el Consorcio del Agua el que les venda, pues es el único que está facultado y legitimado en Lanzarote para hacerlo y que, además, se ceda la gestión de ese abasto y el cobro, pero en nombre del Consorcio, con el que deben hacer los contratos los vecinos, obteniendo además un canon adicional para el Consorcio, que no asumirá ningún riesgo". El PSOE y la huelga de los Centros Turísticos Respecto a la actitud del PSOE en la huelga de los Centros Turístico, San Ginés ha dicho "estar más que acostumbrado pues son muchos años en política y en la Presidencia, camino de ocho, a su posición y a su oposición desde el Gobierno. No quiero echar más leña al fuego. Es algo que me tomo con deportividad, sobre todo por salud mental. Nadie está obligado a estar en el Gobierno. Las puertas están abiertas para entrar y para salir", ha señalado San Ginés, que ha insistido en que "no es un plato de buen gusto y es algo difícil de digerir, pero tengo que anteponer la estabilidad de la Isla y del Gobierno a otras aventuras. Es mejor", ha advertido, "hacer las cosas con la cabeza fría". Cuestionado sobre la figura del ex secretario general del PSOE en Lanzarote Carlos Espino, San Ginés ha indicado que "éste es probablemente uno de los mayores elementos de mayor distorsión a este pacto de gobierno, pues hasta hace bien poco no tenía quejas de mi socio de gobierno mayoritario". San Ginés ha expuesto que "el PSOE se está equivocando con esto de los Centros Turísticos" y ha denunciado que "se está moviendo fundamentalmente por sus próximo Congreso en el que muchos de los trabajadores también votan". El presidente ha desvelado, además, que "en petit comité nos lo han trasladado muchos trabajadores, algo que está condicionado su posición. Puedo entender sus problemas, pero que se juegue con esa gran ambigüedad y con el enorme perjuicio que se está causando a la isla de Lanzarote". La causa abierta y aún pendiente contra Espino Por otro lado, San Ginés ha reconocido que le parece cuanto menos "extraño que en siete años no se haya ni archivado ni abierto juicio oral" contra Carlos Espino por su causa pendiente como exconsejero de los Centros Turísticos tras la denuncia del Consejo de Administración de la empresa pública que presidía Ástrid Pérez. "Por las fuentes que a mí me llegan, la cosas están bastante complicadas para Carlos Espino, aunque no solo para él, pero tendrá que ser la Justicia la que dirima si hubo o no responsabilidades. Yo creo que sí, y muchas", ha manifestado San Ginés, que ha admitido que entonces fue "el principal investigador de aquellos sobre costes". A juicio del presidente, "probablemente les preocupe muy mucho que quienes estemos entonces en el Gobierno sean los que a día de hoy estamos también al frente de los Centros Turísticos". San Ginés advierte de que "si se llegase a abrir el procedimiento abreviado para el juicio oral, habrá que hacer el escrito de acusación, y no me extrañaría nada que pretendan que éste esté bajo su control". "A todas luces", ha expuesto el presidente, "al menos si no asesora, comparte con frecuencia mesa y mantel con los dirigentes del Partido Socialista". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :