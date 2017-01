Sección > Lanzarote



San Borondón reclama a Tías y Yaiza gestionar las asignaciones a partidos políticos a las que renunció en su día

Crónicas · 24 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Los representantes de San Borondón Asambleario reclaman a los ayuntamientos de Tías y Yaiza los pagos a los que en su día renunció y que por ley les pertenecen a sus cargos públicos, por asistencias a plenos, comisiones informativas, mesas de contratación y asignaciones a partidos políticos. Tal y como informa en nota de prensa la organización asamblearia, en junta del Comité Insular celebrado el pasado viernes en los salones del Fondeadero, en Puerto del Carmen, los asamblearios decidieron reclamar las citadas dietas a los Ayuntamientos de Tías y Yaiza por medio de sus cargos públicos, los concejales de Tías y Yaiza, Jerónimo Robayna y Juan Monzón, respectivamente. San Borondón destaca en este senntido que a principios de legislatura los asamblearios renunciaron al cobro dietas para mitigar el cargo a las arcas municipales. Sin embargo, explican, "ahora, tras solicitar informes a Intervención, creemos que la gestión que se ha dado desde los ayuntamientos no tiene el fin que queríamos lograr, y por ello, hemos decidido retomar estos reembolsos". Esto, aclaran, se debe a que los concejales de San Borondón han decidido "ceder desinteresadamente sus dietas a la formación". Con esta decisión, tomada por mayoría de la asamblea, advierten desde San Borondón, "gestionaremos estas dietas directamente desde el partido. Con ello", confían, "iniciaremos campañas de ayuda social y apoyo a organizaciones no gubernamentales (ONG´s), de implantación en estos municipios y en el resto de la Isla". Versión imprimir



