Juan Monzón cre que el grupo de gobierno intenta desviar la atención culpando al Cabildo por el adelanto de las fechas de la feria de artesanía y por “pisar” las fiestas



San Borondón denuncia la "pataleta infantil" de Gladys Acuña "para ocultar la lamentable gestión de las fiestas de Yaiza"

Denuncian que "el único interés del concejal de Festejos, Javier Camacho, es la organización de verbenazos y conciertos" Crónicas · 14 de septiembre de 2017

El espacio para el stand de Yaiza en la Fería de Artesanía de este año se quedó vacío y sin la participación del municipio. San Borondón Yaiza, presididos por su concejal en este municipio, Juan Monzón, denuncia la "pataleta infantil" de la alcaldesa, Gladys Acuña, "para ocultar la lamentable gestión de las fiestas de Los Remedios en Yaiza, así como haber dejado al municipio sin stand en la Feria Insular de artesanía" de este año. Desde San Borondón creen, según exponen en un comunicado de prensa, que "ante las críticas de los vecinos y visitantes por la mala organización de las fiestas patronales de Yaiza", el grupo de gobierno "intenta desviar la atención culpando al Cabildo insular por el adelanto de las fechas de la feria de artesanía y por pisar las fiestas". "Quejas que", aseguran, "contrastan con la organización del concierto de Jóvenes Cantadores por el área de cultura el pasado año en Uga, durante los días de la feria". En las pasadas fiestas, explican desde San Borondón, "se pudo comprobar cómo el concejal de Festejos Javier Camacho, pone de nuevo de manifiesto que su único interés es la organización de verbenazos y conciertos, y no las fiestas de los distintos pueblos del municipio". Yaiza este año, lamentan, no contó con atracciones para la diversión de los niños, y solo se dispuso de una colchoneta, "como si un cumpleaños se tratase". Así mismo, San Borondón critica que las fiestas "van perdiendo cada año el interés de feriantes dejando de montar atracciones y ventorrillos, ya que solo en un día o dos se concentra una considerable asistencia de público a los actos programados". Yaiza, fuera de la Feria insular de Artesanía En otro orden de cosas, a San Borondón le parece "lamentable" que el Gobierno sureño "dejara a nuestro municipio sin stand en la Feria Insular de Artesanía, siendo el único de la isla sin representación". "Creemos que aún estando en fiestas, tenemos una amplia platilla de cualificados trabajadores, que hubiesen elaborado un stand a la altura de nuestro Municipio, dejando las rencillas políticas para los despachos o medios de comunicación, sin dañar la imagen de Yaiza", exponen. Por último, San Borondón pide al grupo de gobierno de Gladys Acuña "que deje de buscar culpables externos de su mala gestión, y se dedique a trabajar por Yaiza y no a destrozar todo lo que tocan, como ha hecho este gobierno con Protección Civil, la prueba K10, fiestas y un largo etcétera", apostillan.



