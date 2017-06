Sección > Cartas al Director







San Bartolomé, política cultural direccionada

Paula Corujo · 15 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Playa Honda es un espacio rico, de convivencia entre distintas culturas, que forma una comunidad unida desde la diversidad que existe bajo el denominador común de vivir aquí, en Lanzarote y Canarias. El 20 por ciento de las personas que conviven en San Bartolomé son de otra procedencia distinta a la estatal y el 19 por ciento pertenece a otra Comunidad Autónoma*, existiendo fuerte presencia de las comunidades gallega y andaluza. Con todo, podemos presumir que Playa Honda, donde la identidad de pueblo está en constante avance y transformación, es y ha sido ejemplo de convivencia rica y plural. A ello ha contribuido especialmente el trabajo comunitario realizado por distintos colectivos como El Patio y Tiemar, que de manera intencionada y positiva han favorecido la convivencia en la sociedad, fomentando la participación en la comunidad a través del encuentro y la relación. Lejos de aprovechar estas potencialidades y trabajar con la interculturalidad como premisa, favoreciendo el diálogo, la integración y el enriquecimiento mutuo, la política cultural del Ayuntamiento de San Bartolomé parece estar ausente, desconectada y direccionada hacia intereses electoralistas del grupo de gobierno. La diferencia de entusiasmo y esfuerzo institucional puestos en la organización de recientes festividades en Playa Honda, la Feria del Sur y el Día de Canarias, lo demuestra. Para la organización de la Feria de Abril, típica festividad de Andalucía, lugar de origen de la concejala del área de festejos, el Ayuntamiento de San Bartolomé prestó toda su colaboración, disponibilidad y recursos para que una empresa privada la celebrase durante cuatro días y por todo lo alto. Para la organización del Día de Canarias en Playa Honda, desde el área de festejos se comunicó a la vecindad la imposibilidad de realizarlo el día 30 indicando que debían ajustarse a la agenda institucional y festejarlo un día antes, el 29 de mayo. Cuando comunican su disconformidad y su firme intención de celebrar el Día de Canarias en fecha, el Ayuntamiento no sólo traslada su negativa a modificar la agenda institucional sino que rechaza prestar colaboración municipal para cualquier acto que las asociaciones de vecinas y vecinos quisieran organizar el 30 de mayo. No es sino un ejemplo más de los escasos esfuerzos y el desprecio que áreas como la de festejos realizan en la puesta en valor de nuestra cultura. Es comprensible que existan ciudadanos y ciudadanas ofendidas por la diferencia sustancial de trato del grupo de gobierno entre una festividad y otra y entre unos solicitantes y otros. Cuando la sociedad civil organizada solicita colaboración institucional desinteresada se rechazan y desatienden las demandas, pero cuando se trata de cuestiones con un directo rédito electoral, el PSOE despliega todos los recursos necesarios y pone la alfombra roja. Resulta imposible que no se produzcan agravios comparativos. Es esta segregación y esta doble vara de medir la que obstaculiza la generación de redes multiculturales entre todos los orígenes que pueblan San Bartolomé al tiempo que sitúa a su ciudadanía como único damnificado ya que, hoy por hoy, PSOE, CC, PIL ni fomentan la cultura de esta tierra, ni apoyan a las asociaciones del municipio, ni generan una política cultural en el municipio que sea apartidista, ecuánime y planificada más allá de cuatro festividades al año. San Bartolomé necesita una política cultural consciente del territorio en el que está, de la heterogénea comunidad humana que lo puebla y que tienda puentes a la interculturalidad y la cohesión social. Versión imprimir



