San Bartolomé, institución pionera en proporcionar vehículos híbridos a la Policía Local

La compra de los vehículos se ha realizado tras un concurso al que se presentaron tres empresas, resultando adjudicataria del contrato fraccionado en dos lotes Automóviles Lanzarote S.L., contando con un presupuesto de 161.837 euros Crónicas · 12 de septiembre de 2017

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha presentado este lunes los nuevos vehículos híbridos destinados al Cuerpo de la Policía Local de San Bartolomé. En el acto, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, el concejal de Policía Local Alexis Tejera y los concejales Raúl de León, Alma González y Antonio Rocío, se han presentado los vehículos destinados al Cuerpo de la Policía Local de San Bartolomé, cuatro vehículos híbridos tipo turismo (Toyota Prius) y un vehículo patrulla tipo pick up (Hilux). La compra de los vehículos se ha realizado tras un concurso al que se presentaron tres empresas, resultando adjudicataria del contrato fraccionado en dos lotes Automóviles Lanzarote S.L., contando con un presupuesto de 161.837 euros. Según la alcaldesa, María Dolores Corujo, "los nuevos vehículos ahorran combustible, apenas generan emisiones de C02, el mantenimiento tiene un bajo coste, y son silenciosos". "Esta", explica la alcaldesa en nota de prensa posterior del Gobierno local, "es una apuesta firme por mejorar el parque de vehículos del Ayuntamiento, así como contribuir a mejorar seguridad ciudadana, ya que los nuevos vehículos irán destinados a la Policía Local y además es un compromiso con el medio ambiente, ya que emiten menor cantidad de C02". Por su parte, Alexis Tejera, concejal de Policía Local, manifiesta que "la tecnología híbrida en los vehículos que tendrá la Policía Local convierte al Ayuntamiento de San Bartolomé de nuevo en pionero entre las instituciones conejeras, velando, como es habitual, por el medio ambiente". Los cuatro Toyota Prius ahorran en combustible, apenas generan emisiones de C02, tienen bajo coste de mantenimiento y son silenciosos. Además, cuentan con dos motores, uno de gasolina y otro eléctrico, y gracias a ello reciclan la energía, consumiendo apenas 3,1 litros de gasolina a los 100km, añadiendo que el consumo podría reducirse al conducir en modo Eco, y si se quiere anular la cifra por completo basta con seleccionar el modo eléctrico y no pisar demasiado el pedal y no gastará ni una gota de gasolina al acelerar hasta 50km/h. Las emisiones de C02 también son mínimas, a partir de 73g de C02 por Km. Al conducir en modo eléctrico se puede ir de 0 a 50km/h sin generar emisiones de ningún tipo.



