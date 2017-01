Sección > Lanzarote



El concejal de Hacienda, Antonio Rocío, que afirma que la inspección catastral llevada a cabo junto al Ministerio supondrá un millón de euros más en este ejercicio para las arcas municipales, adelanta que el Gobierno local elevará a Pleno en enero la aprobación inicial de "los presupuestos más ambiciosos de la historia del municipio", con 21 millones en ingresos



San Bartolomé detecta un fraude en el pago del IBI cada año por valor de 500.000 euros

Explica que el Ayuntamiento ha podido recuperar el dinero defraudado gracias a la opción de cobrar el impuesto con carácter retroactivo en casos de vecinos que no lo habían abonado en los últimos cuatro años Crónicas · 3 de enero de 2017

El concejal de Economía y Hacienda y responsable de Personal del Ayuntamiento de San Bartolomé, Antonio Rocío, asegura que el Ayuntamiento han detectado un fraude de más de medio millón de euros de vecinos que no han pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI o que han abonado menor cuantía de la que les corresponde según el valor catastral de sus viviendas. Rocío ha asegurado este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que hay personas en el municipio que tendrán que abonar 4 años de este impuesto porque no lo habían pagado nunca. "Junto al Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento ha venido haciendo una inspección catastral de aquellos inmuebles cuyos propietarios no pagaban el impuesto o que tenían exceso de obra", ha manifestado el edil de Hacienda en el programa 'A buena hora'. Rocío ha explicado que el Ayuntamiento ha podido recuperar el dinero defraudado cobrando el impuesto con carácter retroactivo en el caso de muchos residentes en el municipio, y adelanta que la acción supondrá un millón de euros más en este ejercicio para las arcas municipales. "Esto ha repercutido a las arcas municipales pues prácticamente el padrón del IBI aumenta así en prácticamente medio millón de euros todos los años, e incluso estamos hablando de un millón de euros más de ingreso en este ejercicio", ha precisado el concejal del PSOE. "Hay viviendas que tendrán que pagar por los cuatro años porque sus dueños no han pagado nunca. Al fin y al cabo", ha advertido el concejal de Hacienda, "se trata de justicia tributaria y de que todos paguemos en función de lo que tengamos". Según Rocío, también la zona industrial de Playa Honda está "por fin arrancando ya que las oportunidades económicas están surgiendo y los inversores están interesándose". A su juicio, "dentro de la humildad del municipio, tengamos ingresos mayores y podamos prestar mayores servicios". Presupuestos para 2017 Por otro lado, Antonio Rocío ha adelantado que esta primera quincena de enero el grupo de gobierno de PSOE, CC y PIL en San Bartolomé tendrá listos los presupuestos más ambiciosos de la historia del municipio, con 21 millones en ingresos. "Deberíamos tenerlos ya aprobados pero por distintos motivos no hemos podido tenerlos preparados hasta ahora. Creo que podrán ir a Pleno en la primera quincena de enero y serán los presupuestos más ambiciosos de la historia de San Bartolomé", ha dicho Rocío, que ha recordado que en el último ejercicio el municipio contó con unas cuentas que apenas superaban los 17 millones de euros. El edil ha advertido, además, de que en el Ayuntamiento de San Bartolomé en los últimos siete u ocho años se han jubilado unas 30 personas, cuyas plazas no han podido sustituirse por la Ley a nivel estatal. "Uno de los problemas para aprobar los presupuestos ha sido precisamente la falta de personal técnico", ha explicado Rocío.



