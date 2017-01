Sección > Lanzarote



El Gobierno municipal respalda la petición de un Plan de Discapacidad para el municipio pero rechaza también la solicitud de los asamblearios para que el municipio y la Isla cuenten con un Mercado de Abastos alegando que ya trabaja en un mercado municipal "que nada tiene que ver con la propuesta" de Somos Lanzarote



San Bartolomé deja sobre la mesa la propuesta de Somos Lanzarote sobre el parking gratuito para los trabajadores del Aeropuerto de Guacimeta

Crónicas · 24 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El Pleno municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé acordó este lunes por la tarde dejar sobre la mesa la propuesta de Somos Lanzarote que, dentro del Grupo Mixto de la Corporación, reclamaba el estacionamiento libre gratuito de los vehículos de los trabajadores del Aeropuerto de Guacimeta, que han visto cómo en los últimos meses AENA les ha negado la opción de estacionar gratuitamente en el recinto aeropuertuario de la Isla como venían haciendo hasta ahora, un derecho que sí asiste sin embargo a otros empleados de otros aeropuertos canarios. Lo ha explicado este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la portavoz de esta organización insular en el Ayuntamiento de San Bartolomé, Paula Corujo. "Llevábamos con bastante preocupación este problema de los trabajadores de Guacimeta, que es distinto al de los empleados de AENA, que sí tienen habilitados aparcamientos gratis", ha explicado Corujo en declaraciones al programa ’A buena hora’. Tras reunirse con los trabajadores afectados, Somos Lanzarote pedía que se rebajara el precio que los trabajadores tienen que abonar por estacionar su coche para ir a trabajar y también que se volviera a habilitiar el bono por uso y no por días naturales. Sin embargo, "la propuesta quedó sobre la mesa ya que el grupo de gobierno alegó que el Ayuntamiento de San Bartolomé ya había emprendido las acciones que nosotros solicitábamos, que se habilitara una zona de aparcamiento libre y gratuito", ha expuesto la edil de los asamblearios. Además, algo similar ocurrió en el pleno ordinario de este lunes, donde la oposición ha criticado por cierto la falta de contenidos y propuestas por parte del Gobierno local que sustentan PSOE, CC y PIL, con otra petición de Somos Lanzarote. El Gobierno municipal rechazaba también la petición de los asamblearios para que el municipio y la Isla cuenten por fin con un Mercado de Abastos. "San Bartolomé es tradicionalmente agrícola pero es uno de los municipios que carece de mercado de abastos local. Creemos que se dan las circunstancias para crear un mercado temporal, como existen en algunos municipios, y suponen un punto de acceso a las producciones locales, pero creemos que la Isla necesita ya un Mercado de Abastos insular", ha precisado Paula Corujo. Los asamblearios reclamaban en su moción, "fruto del trabajo de la mesa del sector primario organizada por Somos Lanzarote", que dicho mercado se situara en algunas de las instalaciones del Monumento al Campesino. Al final, según la versión de la portavoz de Somos, el Gobierno municipal rechazó esta petición alegando que ya trabaja en un mercado municipal "que nada tiene que ver con la propuesta" de Somos Lanzarote. "Dijeron que ya estaban trabajando en un mercado de abastos pero se trata de una propuesta para la plaza del pueblo de San Bartolomé, donde prevén celebrarlo una vez al mes", ha explicado Paula Corujo, para la que "a veces por miedo a que le quiten el rédito o el mérito de su trabajo, el Gobierno no aprueba ninguna de las propuestas de la oposición". Lo que sí salió adelante en el Pleno de San Bartolomé fue una propuesta que también ha sido aprobada por plenos como el de Arrecife pero rechazada en otros foros como el Pleno del Cabildo de Lanzarote, un Plan especial y concreto para la Discapacidad. "La discapacidad afecta a unas 10.000 personas en Lanzarote, según datos de ADISLAN y otras asociaciones, con las que nos hemos reunido, unas cifras que obligan ya de forma inexorable a que incluyamos de una vez por todas la discapacidad en la agenda política y, especialmente, en las administraciones más cercanas como los ayuntamientos". A su juicio, la moción "iba encaminada a desarrollar distintas acciones en todos los ámbitos, pero todas encaminadas a la inclusividad, ya que (:::) no son estas personas las que tienen ningún tipo de límite, sino que somos el entorno y la sociedad los que ponemos esos límites". Versión imprimir



