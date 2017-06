Sección > Sociedad



Actualmente hay esperando por un hogar más de 500 animales repartidos en distintos puntos de la isla de Lanzarote



San Bartolomé anima a aquellos que quieran regalar una mascota a adoptar perros y gatos bajo el lema ¡Esta navidad no compres, adopta!, los animales no son un juguete

Crónicas · 23 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más La alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, junto al primer teniente alcalde y concejal de Sanidad, David Rocío, han hecho este viernes un llamamiento para que estas navidades aquellas personas que tengan pensado regalar perros o gatos, lo hagan pero adoptándolos, ya que hay esperando por un hogar más de 500 animales, repartidos en distintos puntos de la Isla. Presentes en la cita han estado representantes de la Protectora de Animales Sara, Ana Belén Domínguez, y por Huella Huella, María José Morales, que han acudido con Fany, una perra de un año, que busca una familia de adopción. Esta acción, tal y como detalla este viernes en nota de prensa el Consistorio de San Bartolomé, está enmarcada dentro de la campaña de concienciación emprendida por la Concejalía de sanidad que viene realizando distintas actividades espaciadas y que se desarrolla con actuaciones conjuntas con asociaciones en distintos espacios del municipio y cuya finalidad es concienciar sobre ordenanzas municipales en esta materia, evitar el abandono de animales, potenciar la adopción, cuidado de las mascotas o informar sobre vacunación, entre otras muchas cuestiones. Claridad y sencillez en el mensaje “Esta navidad no compres, adopta. Los animales no son un juguete”, advierte David Rocío, responsable de Sanidad y primer teniente de alcalde. Versión imprimir



