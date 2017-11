Sección > Sociedad



Hasta el 4 de diciembre estará vigente el plazo de presentación de peticiones



San Bartolomé abre el plazo para presentar solicitudes para poner un puesto en el XI Mercado Navideño Gastronómico, Artesanal y Agrícola

Crónicas · 22 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de San Bartolomé pone en conocimiento general de los interesados que el día 17 de diciembre de 2017 se celebrará en la Plaza León y Castillo el acto denominado “XI Mercado Navideño Gastronómico, Artesanal y Agrícola”, promovido por este Ayuntamiento, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. El número de puestos de venta ambulante se otorgará directamente, explica en nota de prensa el Gobierno local, a todas aquellas personas interesadas que reúnan los requisitos legal y reglamentariamente establecidos, debido a que no va a estar limitado el número de puestos, todo ello de conformidad con el art. 77.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. De conformidad con el art. 14.3 de la Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante o no sedentaria en este Término Municipal, publicada íntegramente, las personas interesadas en la instalación de un puesto deberán presentar la declaración responsable que figura como ANEXO I, a la citada ordenanza municipal que se encuentra colgada en la página web de este Ayuntamiento y a su disposición en el Departamento de Cultura, en el plazo de veinte días, a contar desde la publicación de este anuncio (6 de noviembre) en la página web municipal y el tablón de edictos de este Ayuntamiento. https://eadmin.sanbartolome.es/public/tea/EdictoDetail.aspx?idEdicto=2017000124 Aquellas personas que no se encuentren dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, no tendrán que acompañar a la declaración Jurada el documento acreditativo del alta en dicho impuesto, según se indica en la citada ordenanza, debido a que al tratarse de un acto puntual y aislado cuya duración es inferior a un día, todo ello en aplicación del art. 81.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, no obstante, las personas que se encuentren dadas de alta en dicho impuesto, si así lo desean, pueden acompañar documento acreditativo. Para cualquier aclaración contactar al teléfono 928 52 29 74. Versión imprimir



