El responsable de las arcas municipales, que no descarta nada en cuanto a la gobernabilidad de Arrecife y el Cabildo, adelanta que "el marrón de los 20 millones de euros" de la sentencia del solar de Ginory provocará que la capital tenga que destinar 3 millones de euros anuales solo al pago de condenas judiciales por antiguas expropiaciones



Samuel Martín desmiente a la alcaldesa y acusa a Recursos Humanos de retrasar el pago de las nóminas de Arrecife

Anuncia que "Arrecife se pondrá al día con un plan de pago a proveedores en septiembre y un pago de 1,5 millones de euros" y aclara que Jacobo Lemes (CC) dejó la pasada legislatura un estudio sobre el estado de los semáforos para poder sacar el pliego de condiciones que, critica, aun no ha licitado el PSOE Crónicas · 13 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El concejal de Hacienda, Urbanismo y Sanidad del Ayuntamiento de Arrecife, Samuel Martín, ha desmentido este miércoles a la alcaldesa de la capital, Eva de Anta, que días atrás atribuyó los retrasos en el pago a proveedores y de las nóminas a los recientes cambios registrados en el departamento de la Intervención municipal, que cuenta con nueva titular tras la inhabilitación del anterior funcionario responsable de este Área, Carlos Sáenz, encausado en las operaciones judiciales Jable y Montecarlo. Por el contrario, el portavoz de Coalición Canaria, Samuel Martín, ha acusado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote a los responsables de la Concejalía de Recursos Humanos, que tutela la edil del PSOE Jimena Álvarez, de demorar el traslado de nóminas y otros pagos al correspondiente departamento en el último mes. "Me sorprendieron mucho las declaraciones de Eva de Anta. Tengo que decir que esa no es la realidad. En los presupuestos del año anterior habíamos acordado que hasta el día 20 de cada mes Recursos Humanos tendría plazo para remitir las nóminas al Área de Intervención de Hacienda. Se modificó a petición de Recursos Humanos, para que fuera a partir del 25 de cada mes cuando se enviaran las nóminas a Hacienda pero, aún así, Recursos Humanos sigue sin cumplir y en los últimos meses no ha sido ni el día 20 ni el día 25 cuando hemos recibido las nóminas, sino el día 30 y con la documentación incompleta", ha explicado Samuel Martín en el programa ’A buena hora’. "Entenderán que si el día 30 Intervención recibe la documentación para pagar las nóminas de más de 400 trabajadores municipales del Ayuntamiento de Arrecife, con un plazo de 10 días para fiscalizar, no vamos a poder pagar como se venía pagando, ni el día 25, ni el 26 ni el 27 ya que recibimos las nóminas los días 30", ha denunciado el responsable de Hacienda. "En ningún caso y tengo que dejarlo claro, es culpa de la llegada de la nueva interventora, que está haciendo un trabajo espectacular", ha insistido. Plan de pago a proveedores en septiembre Respecto al pago a proveedores, Martín sí ha admitido que "sí es verdad que el pago a proveedores y demás se ha podido retrasar porque se está poniendo al día todo el proceso administrativo dentro de la Concejalía de Economía y Hacienda". En este sentido, el responsable de las arcas municipales ha anunciado que "Arrecife se pondrá al día con un plan de pago a proveedores y un pago de más de 1,5 millones de euros en septiembre. Así pagaremos la totalidad de la deuda con casi todos los proveedores y nos pondremos al día, volviendo a cumplir el plazo medio de pago con los proveedores", ha explicado. El solar de Ginory Por otro lado, respecto a la sentencia que condena al Ayuntamiento de Arrecife al pago de una indemnización de 20 millones de euros por la expropiación del solar de Ginory, Martín ha adelantado que "este marrón que nos hemos comido todos los ciudadanos de Arrecife va a suponer seguramente que en los próximos presupuestos tengamos que establecer un plan de pagos que no será menor a 20 años, con 1 millón de euros cada año lo que supone, sumado a los casi dos millones de euros que ya pagamos por otras expropiaciones, casi 3 millones de euros de los Presupuestos municipales". El también concejal de Urbanismo ha responsabilizado a los anteriores gobiernos capitalinos de esta mala herencia y ha vuelto a destacar la necesidad de que Arrecife cuente por fin con un Plan General para ordenar su territorio. "Se nos ha acusado de tratar de llegar a acuerdos con los propietarios de las grandes bolsas de suelo de Arrecife, pero estas son las cosas que ocurren cuando no se llegan a acuerdos con los propietarios. Al final", ha advertido, "los perjudicados y quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Arrecife". CC critica al PSOE por el estado de los semáforos Por otro lado, CC ha reprochado a su socio en Arrecife, el PSOE, que los semáforos llevan meses sin funcionar en el centro de la capital. A este respecto, el concejal de Hacienda de la capital, Samuel Martín, cree que a pesar de que la alcaldesa dice que no es un tema fácil de solucionar, ellos ya lo demostraron cuando CC se ocupaba del área de tráfico. "Nosotros ponemos siempre el ejemplo de la pasada legislatura, cuando el compañero Jacobo Lemes era el responsable de Tráfico de Arrecife, cuando a pesar de no tener un pliego técnico tampoco para llevar a cabo la reparación de los semáforos, pero éstos no estaban en esta situación. El compañero Jacobo Lemes dejó antes de finalizar la legislatura un documento en el que se analizaba la situación actual de todos los semáforos de Arrecife para empezar a sacar adelante ese pliego técnico. Martín afirma que el Ayuntamiento dispone de dos técnicos municipales y cree que no se puede justificar que la Concejalía que tutela la socialista Inodelvia Torres no haya elaborado aún un pliego técnico de esas condiciones o al menos haya contado con alguna empresa externa para subsanar las serias deficiencias que hace años arrastran los semáforos en la que se supone es la tercera capital de toda Canarias. Nuevos pactos en Lanzarote Respecto a la actual gobernabilidad en el Cabildo de Lanzarote, cuyo pacto abandonó hace dos semanas el PSOE, Martín no ha descartado ninguna posibilidad, siquiera la opción de que también pueda plantearse una moción de censura contra la alcaldesa del PSOE, Eva de Anta, en Arrecife. "Seguimos sin saber ni siquiera cuándo hará el PSOE la consulta popular por la Avenida de Arrecife, así que nos sorprende que el PSOE haya puesto algunas excusas y argumentos sin razón para irse del grupo de gobierno del Cabildo escondiendo una estrategia política de su partido", ha afirmado. "Coalición Canaria ha sido y será responsable en Arrecife y lo será en toda Lanzarote. Migdalia Machín", ha dicho sobre la secretaria general de CC, "antepondrá los intereses de los ciudadanos de la Isla y después por los del partido, así que en próximas semanas sabremos si va a haber algún movimiento político o si, por el contrario, CC-PNC se mantendrá en solitario hasta el final de la legislatura", ha apostillado.



