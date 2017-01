Sección > Economia



Antonio Morales: "El Cabildo fomenta a través de este sello enogastronómico de garantía y calidad los productos de cercanía, la cultura local y la cocina del territorio, basada en la sostenibilidad y el paisaje de Lanzarote"



Saborea Lanzarote presenta en la XV cumbre internacional 'Madrid Fusión 2017' un destino enogastronómico basado en la cocina del territorio

Más de una treintena de profesionales del sector primario, sector restauración y hostelería ofrecerán sus productos en este escaparate de la gastronomía internacional Crónicas · 20 de enero de 2017

En esta edición destaca como novedad la participación de establecimientos alojativos de la isla que están trabajando desde hace tiempo en este concepto de 'cocina del territorio' y se están posicionando como hoteles gastronómicos de referencia en Canarias Lanzarote, junto a la isla de Tenerife, serán los dos destinos de Canarias que acudirán del 23 al 25 de enero a la XV Cumbre Internacional de Gastronomía Asisa Madrid Fusión 2017, el congreso internacional de este sector más importante de España y de los más relevantes en el ámbito internacional. Así lo ha confirmado este vienes el Cabildo insular en nota de prensa trasladada a este diario. Y lo harán un año más bajo el paraguas de Saborea España. Junto a otros nueve destinos gastronómicos de península, entre los que se encuentran algunos como A Coruña, Salamanca, Segovia, Sevilla y Valladolid, Lanzarote ofrecerá en la avenida Saborea España, en la planta principal del Palacio de Congresos de Madrid, catas de los extraordinarios caldos de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote y degustaciones y showcookings de algunos de sus platos y productos de la isla más representativos de la mano de algunos de sus afamados cocineros y chefs invitados. Una programación que arranca este lunes y que proseguirá durante dos intensas jornadas. El martes 24 con una programación especial, de 13:00 a 16:00 horas, donde se celebrará la Ruta de la Tapa, un recorrido por la gastronomía de los once destinos representados en esta avenida de Saborea España en la que el Cabildo de Lanzarote, a través de su área de Promoción Económica que dirige el consejero Antonio Morales, dará a conocer los mejores productos de la isla de los volcanes, sin olvidar los caldos de la DO Vinos de Lanzarote. El consejero de Promoción Económica de la primera Corporación insular que estará presente en esta cumbre culinaria explica que “Lanzarote estará representado de nuevo en este congreso gastronómico internacional al objeto de reforzar el posicionamiento de marca como destino enogastronómico vinculado al territorio; y por otro lado con el fin de sensibilizar y formar a los profesionales de la isla, precisamente para la puesta en valor de nuestra cocina local, basada en la sostenibilidad, el paisaje y dicho territorio”. Más de una treintena de profesionales del sector hostelería y restauración, sector primario y de la administración pública de la isla participarán de este encuentro internacional de expertos donde se espera además que “se cierren posibles acuerdos de trabajo que contribuyan a mejorar el posicionamiento y especialización de la isla como destino enogastronómico de referencia y calidad”, apuntó Morales. Representación de la isla En el stand de Saborea Lanzarote se ofrecerán degustaciones de malvasía volcánico seco y semidulce de la vino DO Lanzarote a través de cinco bodegas del Consejo Regulador (La Geria, El Grifo, Rubicón, Bermejos y Vulcano). El queso de cabra cobrará también protagonismo a través de ocho queserías que trasladarán sus productos a este espacio (El Faro, Flor de Luz, Flor de Teguise, Finca de Uga, Granja San Roque, Montaña de Haría, Rubicón y Tinache). También lo harán otros productos como las legumbres ecológicas de Lanzarote de la Sociedad Agraria de Transformación SAT EL Jable con sus lentejas, chícharos y garbanzos; y las mermeladas artesanales ’Lala’ de batata con mojo, de higo picón con gofio y de higo blanco. El licor de Níspero lo exportará a este evento Vitaro Lanzarote. Además de los vinos, los productos ecológicos y los quesos, las gambas de La Santa, el atún rojo, la batata del jable, la papa de los valles y la sal de Janubio, como productos estrella, únicos y manjares de nuestro mar y nuestra tierra, serán los ingredientes principales de las degustaciones que se ofrecerán para dar conocer la gastronomía lanzaroteña al resto del mundo. Entre estas elaboraciones culinarias se ofrecerán algunas delicias, como las mini truchas de calabaza de Lanzarote, elaboradas por el joven chef Dailos Airam Martín del Restaurante Hesperides en Teguise, y varias tapas de garbanzos de secano ecológicos cherne salado y mojo en texturas y canelón de queso de cabra de Lanzarote caramelizado y relleno de batata de Jable y mojo picón del chef de Lanzarote Cocina Orlando Ortega del restaurante Lilium de Arrecife. A estas tapas se sumarán croquetas de batata del Jable y pulpo de la Reserva Marina del chef Marius Mihai del restaurante Santa Rosa Club. Los chips de batata y las papas con mojo serán también aperitivos que dejarán huella en esta avenida de Saborea España. Novedad: Hoteles Gastronómicos Saborea Lanzarote Como novedad este año, la organización ha contado con la participación de varios hoteles y establecimientos alojativos de la isla que están trabajando el concepto de ’cocina del territorio’ y se están posicionando como hoteles gastronómicos de referencia en Canarias. Entre ellos, cabe destacar la cocina del Santa Rosa Club, del Arrecife Gran Hotel, el Hotel Princesa Yaiza Suite Hotel Resort y el hotel boutique La isla y el Mar. Establecimientos que forman parte ya del sello Saborea Lanzarote por apostar por los productos de cercanía, la cultura local y la cocina del territorio. La marca de garantía Saborea Lanzarote es un sello de calidad impulsado por el Cabildo de Lanzarote, a través de su Consejería de Promoción Económica, y otras organizaciones como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, avalado también por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) de la Consejería de Agricultura y Ganadería del Ejecutivo regional.



