SOMOS LANZAROTE denuncia que Teguise perdió casi medio millón de euros para fomentar el empleo por no presentar dos proyectos

Crónicas · 23 de enero de 2017

Compartir | | Aun más SOMOS LANZAROTE ha denunciado este lunes en nota de prensa que el Ayuntamiento de Teguise ha perdido casi 500.000 euros destinados a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y parados del municipio al no haber presentado ninguno de los dos proyectos que entraban dentro del Programa de Alternancia con el Empleo del Servicio Canario de Empleo que se publicaron el 27 de julio y el 29 de septiembre del pasado año en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). La formación política explica en su nota que este programa combina el empleo con la formación práctica y teórica dirigida a mejorar la empleabilidad. Uno de los proyectos estaba dirigido a jóvenes menores de 30 años sin empleo, sin cualificación profesional y en riesgo de exclusión social y el otro a vecinos que se encuentran en situación de paro de larga duración y/o personas desempleadas que tengan una baja cualificación profesional. Los participantes adquirirían técnicas y habilidades para la búsqueda activa de empleo, lengua extranjera orientada al mercado laboral y, además, tendrían un contrato de formación y aprendizaje, realizando obras y/o servicios de utilidad pública e interés social, además de poder optar a un Certificado de Profesionalidad y a la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas del sector objeto del proyecto. SOMOS LANZAROTE anuncia que pedirá las pertinentes explicaciones por la incapacidad del grupo de gobierno de presentar los proyectos requeridos para recibir esta subvención y considera que el gobierno municipal “vive ajeno a la realidad de paro y precariedad que viven muchos vecinos del municipio”. “Teguise no puede permitirse dar la espalda a proyectos que pueden reducir el 12% de paro que sufre nuestro municipio. Haber perdido estas ayudas afecta drásticamente a las familias que peor lo están pasando en estos momentos, haciéndoles perder una valiosa oportunidad de incorporarse al mercado laboral. Esto solo demuestra la incapacidad y el desinterés del grupo de gobierno por mejorar las condiciones de vida de los vecinos”, señalan en su nota. De igual modo, insisten en que estas subvenciones podían ser solicitadas por organismos autónomos y otros entes públicos de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, por los Ayuntamientos y sus organismos autónomos, Universidades de La laguna y de Las Palmas de Gran Canaria y por entidades sin ánimo de lucro, entre otros. La subvención máxima por proyecto ascendía a 243.914,94 euros para el “Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil” (B.O.C. 27/7/16), dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años. El importe subvencionado para el segundo proyecto, “Oportunidades de Empleo y Formación” (B.O.C. 29/9/16), era de hasta 243.918,24 euros. Dichos importes estarían destinados a cubrir los costes salariales y de Seguridad Social del equipo directivo, docente y de apoyo administrativo, para cubrir los costes del desarrollo de la acción formativa y de funcionamiento, y los costes salariales y de Seguridad Social del alumnado y empleados participantes en ellos. En total, el grupo de gobierno que dirige Oswaldo Betancort ha renunciado a la cantidad de 487.833,18 euros en proyectos indispensables para fomentar la inserción laboral de los vecinos. “Nos vemos obligados a exigir explicaciones al grupo de gobierno de Coalición Canaria por esta nueva demostración de incapacidad política ante un tema tan delicado como es el paro. Los vecinos de Teguise merecen que sus representantes públicos trabajen para mejorar su calidad de vida y no dejen pasar estas oportunidades de fomentar el empleo”, insisten. Versión imprimir



