Lamentan el rechazo del grupo de gobierno a su modificación



SOMOS LANZAROTE califica de “desastre y chapuza” la remodelación de la Plaza de Valterra

Crónicas · 12 de junio de 2017

Compartir | | Aun más SOMOS LANZAROTE, a través de su concejal en Arrecife, Lidia Pla, ha calificado este lunes en nota de prensa de “desastre y chapuza” la remodelación de la Plaza de Valterra en la Calle Gobernador García Hernández, al lado del Centro de Salud. El proyecto de remodelación, que se adjudicó en agosto del año pasado, por cerca de 70 mil euros, no cumple a juicio de la formación parámetros estéticos, funcionales ni de eficiencia en el gasto. Desde Somos afirman que las obras han incluso empeorado la zona y que el malestar de los vecinos va en aumento, al estar sin iluminación la zona, ni contar con una limpieza integral diaria.



“La remodelación de la plaza de Valterra es un auténtico desastre, 70 mil euros invertidos y no existen espacios de sombra, y apenas hay espacios de descanso. Lo que antes era un lugar de reunión de los mayores del barrio y de los usuarios del Centro de Salud, hoy se ha convertido en un espacio incómodo y sucio, que tampoco contenta estéticamente y por el que se ha pagado una suma de dinero considerable”, afirma Lidia Pla. Somos Lanzarote lamenta la negativa del PSOE-CC-PIL a la moción que presentó la organización con el objetivo de que se habiliten espacios de sombra, de descanso, así como se regule la limpieza del espacio, se mejore la iluminación modificándose los maceteros de las zonas ajardinadas que en la actualidad suponen un riesgo inminente para los niños y los ancianos.



“Es incomprensible que el grupo de gobierno se posicione en contra de las demandas de los vecinos de Valterra, es fundamental hacer funcional un espacio público de tanto uso por lo que exigimos que se tomen medidas en torno a los espacios de sombra, la iluminación, las zonas de descanso, la limpieza y la mejora de la seguridad en la infraestructura. Nos parece inconcebible que se hayan malgastado 70 mil euros de dinero público en una remodelación que no contenta a nadie, y que no mejora la situación del barrio", concluye Lidia Pla. Versión imprimir



