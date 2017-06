Sección > Canarias



El PSOE y NC rechazan el dictamen de la Ley del Suelo de CC, el PP y la ASG por “desarrollista y desreguladora” "Este proyecto de Ley genera más inseguridad jurídica que el que teníamos hasta ahora", denuncia el diputado socialista Marcos Hernández



Ruano asegura que la nueva Ley del Suelo de Canarias permitirá desbloquear la situación del sector agrario en Lanzarote

El ponente de la comisión del proyecto de Ley, que este viernes se elevó a la Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial, garantiza que la nueva normativa agilizará los permisos y las respuestas de las administraciones públicas a agricultores y ganaderos en la Isla Crónicas · 11 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Luis Campos critica que la mayoría “pírrica” de los conservadores, con 70.000 votos menos que el bloque progresista, rompa la unanimidad por primera vez Este viernes la Comisión de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias para dar los primeros pasos para elevar al próximo pleno de los días 21 y 22 de junio la aprobación definitiva o el rechazo de la nueva Ley del Suelo, donde se van a debatir las distintas alegaciones presentadas. El proyecto de Ley requiere de la mitad más uno en la votación parlamentaria. El principal ponente de la comisión del proyecto de la nueva Ley del Suelo en Canarias y portavoz del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento regional, José Miguel Ruano, ha asegurado en Cadena Cope que la nueva Ley sobre el territorio de las Islas permitirá, entre otras cuestiones, desbloquear la situación del sector agrario en Lanzarote. "El proyecto de Ley parte de que hay suficiente suelo urbanizable ya clasificado y que, por tanto, aquellos que quieran desclasificar suelo, van a tener que desclasificar suelo allí donde ya esté clasificado, con lo que esto ya no va a segur siendo así ya. Creo que hay un gran indicador para Lanzarote que está vinculado al sector agrario", ha explicado Ruano en el programa ’A buena hora’. "El proyecto apuesta por la legalización de las explotaciones ganaderas que tienen que adecuarse a la normativa ambiental y sanitaria, algo muy importante", ha destacado. El también secretario de Organización de CC ha garantizado, por otro lado, que la nueva normativa agilizará los permisos y las respuestas de las administraciones públicas a agricultores y ganaderos en la Isla. "La Ley facilitará a los agricultores profesionales su actividad en el campo. Hay cuestiones", ha explicado, "que hasta el momento requerían calificación territorial del Cabildo y licencia municipal, pero a partir de ahora van a requerir solo una comunicación previa, como para arreglar un invernadero, restablecer unos enarenados o arreglar una acequia, cuestiones", según Ruano, "que antes se dilataban en el tiempo, dejando a los agricultores sin poder hacerlas porque la legislación no lo permitía o se extendía demasiado en el tiempo". El PSOE y NC rechazan el dictamen de la ley del suelo de CC, el PP y la ASG

por “desarrollista y desreguladora” Por su parte, uno de los integrantes de la citada Comisión de medio Ambiente y Política Territorial que aborda la Ley del Suelo, el diputado del PSOE por Lanzarote, Marcos Hernández, ha manifestado también en declaraciones este viernes a Crónicas Radio-Cope Lanzarote que el proyecto de Ley "entró en el Consejo de Gobierno únicamente motivado por las apetencias de Coalición Canaria. Fue una decisión unánime sin que los consejeros socialistas supiéramos absolutamente nada. La Ley del Suelo fue un borrador que pidió a un conjunto de asesores el presidente, el señor Clavijo, sin contar con su socio de gobierno", ha criticado. El parlamentario regional del PSOE por Lanzarote también ha argumentado que los socialistas pidieron en su día "que se mantuvieran órganos fiscalizadores como la COTMAC". Al final, ha señalado, "algunas de las sugerencias propuestas por el PSOE en este trámite mediante enmiendas se han tenido en consideración, pero las sustanciales no se han evidenciado en este proyecto de Ley que", ha advertido, "de quedar y aprobarse así, dejará muy al criterio discrecionalidad de la Administración pública la concesión de eso que se denomina interés general e interés regional". Además de sus numerosas dudas sobre esos criterios con los que se concederán licencias sobre suelo en Canarias, Marcos Hernández ha denunciado la "nula" seguridad jurídica que aportará la nueva Ley del Suelo del Gobierno de Canarias. "Este proyecto de Ley genera más inseguridad jurídica que el que teníamos hasta ahora", ha denunciado. El pacto de gobierno entre CC y PP Hernández no ha mostrado ninguna sorpresa tras conocer que el acuerdo de gobierno entre CC y PP está más cerca que nunca. "Si CC no pactó con el PP fue porque los números no le daban, pero ahora con la muletilla de la Agrupación Socialista de la Gomera van adelante con todo. Ya veremos", ha dicho, "cómo se distribuyen las áreas de gobierno porque a ver quién le quita Hacienda al señor Clavijo, que es su arma arrojadiza para tener a los demás bajo el yugo de su política". Hernández considera que "esta misma semana veremos si este acuerdo tiene recorrido". "No será para cambiar la política de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma, algo no muy creíble viniendo del Partido Popular", ha añadido, "cuando ellos han sido los campeones del desmantelamiento de las políticas públicas esenciales. Lejos de cambiarse las políticas de Canarias, yo creo más bien que van a distribuirse los cargos públicos de Canarias". Críticas de Nueva Canarias a la Ley del Suelo Por su parte, el ponente y portavoz parlamentario adjunto de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, rechazó el dictamen de la comisión al Proyecto (PL) de Ley del Suelo por “favorecer la arbitrariedad, la desregulación y el desarrollismo, romper el proyecto común de Canarias y debilitar a las islas, por crear numerosas puertas traseras e instaurar el urbanismo en función de proyectos”, sean públicos o privados, en detrimento de los planes de ordenación. Campos criticó que, por primera vez en la historia parlamentaria canaria, se apruebe una de las normas más importantes de la comunidad con una mayoría “pírrica” de 33 diputados conservadores de CC, PP y la ASG, con 70.000 votos menos que el bloque progresista del PSOE, Podemos y NC de 27 escaños. El portavoz adjunto de NC, en la comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, mantuvo su rechazo a un proyecto de ley que llegó al Parlamento “sin diagnóstico, sin participación ni debate social y con fuertes presiones políticas y empresariales”, provenientes del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo y de una minoría de los constructores de Las Palmas. Campos reconoció muchas “mejoras” introducidas en el texto en el trabajo de la ponencia. Entre ellas, la legalización de centenares de explotaciones ganaderas, la “notable” limitación de las actividades no agrarias en suelo rústico, especialmente, las turísticas; la protección de los senderos y caminos reales y la creación de la figura de los parques agrarios. Sin embargo, los aspectos “negativos” de este proyecto de ley, continuó, son “más importantes y por eso mantenemos nuestro rechazo” a una norma que “rompe el proyecto común” de las islas. En opinión de Campos, Canarias “como país, no se construye cada 30 de mayo, sino con leyes capaces de cohesionar el territorio”. Nueva Canarias, prosiguió, está en contra de la derogación de la práctica totalidad de las directrices generales de ordenación y también se opone a que “se haya vaciado de contenido” al órgano sustitutivo de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente (Cotmac). Para los nacionalistas progresistas, no se debía “debilitar” el papel de los cabildos ni propiciar que los ayuntamientos “compitan entre sí”. Según el portavoz adjunto nacionalista, Canarias no necesita un campo de golf o un polígono industrial en cada término municipal. El voto de rechazo al texto legislativo de este grupo nacionalista progresista se justifica además por las “numerosas puertas traseras” habilitadas para “saltarse” el planeamiento. Se refería a los proyectos de interés autonómico e insular, las ordenanzas insulares y municipales, los convenios urbanísticos y los programas de actuación en suelo urbano. “Se consolida el urbanismo en base a los proyectos, sean públicos o privados, en lugar de los planes de ordenación”, cuestionó Campos. El portavoz nacionalista criticó que se aproveche la “simplificación para desregular” al mismo tiempo que calificó de “lamentable” que Clavijo asocie la corrupción a las leyes territoriales, aprobadas todas por unanimidad menos la suya, como hoy quedó plasmado en el dictamen que ahora pasará a pleno para su votación final. Para NC, este proyecto de ley “favorece la arbitrariedad y el desarrollismo” y es otro de los motivos que le lleva a rechazar sus contenidos, apostilló el portavoz adjunto. Además avisó que marcará un hito en la historia del parlamentarismo canario. “Por primera vez, una de las normas más importantes para Canarias se va a aprobar con una mayoría pírrica de 33 diputados del bloque conservador (CC, PP y la ASG), que tienen 70.000 votos menos que el bloque progresista de 27 diputados (PSOE, Podemos y NC)”, tal y como censuró Luis Campos. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :