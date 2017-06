Sección > Canarias



El presidente de Nueva Canarias critica los pasos de Asier Antona y el PP por tratar de incorporarse al Gobierno presidido por Fernando Clavijo



Román Rodríguez cuestiona el talante conciliador y el peso político del vicepresidente del Gobierno de Canarias en Gran Canaria

Crónicas · 5 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha cuestionado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el talante conciliador y el peso político y la influencia del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, dentro de su organización, Coalición Canaria (CC), formación en la que este último fin de semana ha sido designado nuevo secretario general de los nacionalistas en la Isla Redonda. "Nos da igual. Es un hombre que no pinta. No tiene ninguna influencia en esa organización pues su partido aquí [en Gran Canaria] está extremadamente debilitado. Estamos hablando de una organización que ha ido a menos hasta estar al borde de la desaparición", ha manifestado el presidente de Nueva Canarias en el programa ’A buena hora. Respecto al papel de Pablo Rodríguez en el Parlamento regional, Román Rodríguez ha dicho que "anda con cara de bueno, pero luego realiza críticas absolutamente desproporcionadas y subjetivas. Que haga lo que quiera. Nos da exactamente igual", ha señalado el líder de Nueva Canarias, que confirma que "vamos a seguir aportando desde la visión del nacionalismo progresista las respuestas que esta tierra necesita. De manera que don Pablo, si entra el PP en el Gobierno canario, será don Pablo El Breve, no nos inquieta en absoluto", ha afirmado. "Sus opiniones son francamente mejorables", ha añadido Rodríguez. Por otro lado, el presidente de NC y diputado regional ha criticado también los pasos de Asier Antona, presidente del PP en Canarias, por tratar de incorporarse al Gobierno presidido por Fernando Clavijo. "Creo que no lo está haciendo bien. En enero y febrero, cuando Clavijo echó a los socialistas, pretendía la entrada inmediata del PP, pues gobernar en minoría se supone que es difícil", ha indicado. Román Rodríguez considera que "Fernando Clavijo le ha pillado el gusto a esto de estar en minoría, gracias a un PP que ha estado plegado a los intereses de Coalición Canaria sin hacer oposición y una Agrupación Socialista de La Gomera que apoya a CC de forma incondicional". El parlamentario regional de Nueva Canarias ha cuestionado el "clientelismo" de estos partidos con el Gobierno de Clavijo. "Han metido en el Gobierno al primero que pasaba por allí. Han buscado a directores generales que dan un nivel penoso al Gobierno canario, con más de 100 personas de todas las islas, un montón de Gran Canaria para tratar de comprar mayorías". Para el presidente de NC, "Asier Antona ha pedido públicamente entrar en el Gobierno canario y Clavijo le ha dado con la puerta en las narices. No lo están haciendo bien pero ellos sabrán lo que hacen. Las posibilidades de que entren son más reducidas y, además", ha apostillado, al PP "le van a dejar áreas y responsabilidades menores". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :