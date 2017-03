Sección > Canarias



El presidente de Nueva Canarias asegura que su partido no ha participado en ningún intento por censurar a Fernando Clavijo, al que insiste habría que someter a una moción de confianza



Román Rodríguez acusa a los parlamentarios lanzaroteños de CC de "bajar la cabeza" con los Presupuestos canarios para luego "sacar el hacha de guerra" con los fondos FDECAN

Critica la "propaganda y la intoxicación" de Fernando Clavijo, al que acusa de "tratar de comprar voluntades y enfrentar a los canarios por puro interés partidista" Crónicas · 19 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El presidente de Nueva Canarias (NC) y diputado del Grupo Mixto en el Parlamento regional, Román Rodríguez, afirma que los parlamentarios lanzaroteños de Coalición Canaria (CC) deberían haber peleado tanto los presupuestos del año que viene para Lanzarote como las inversiones del Fondo de Desarrollo de Canarias, FDECAN. En declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, Rodríguez ha acusado a los diputados nacionalistas de la Isla de Los Volcanes de volcarse en sus reivindicaciones con las partidas del FDECAN para Lanzarote pero de agachar la cabeza en las enmiendas y reclamaciones de la Isla de cara a los Presupuestos canarios que se votan este 20 y 21 de diciembre en la Cámara regional. "Aquí lo importante es el Presupuesto, que se basa en 7.300 millones de euros y que es el que debe dar respuesta a las necesidades sociales, educativas, sanitarias, de carreteras o de infraestructuras hidráulicas. No parece razonable", ha expuesto Román Rodríguez, "que algunos representantes de la isla de Lanzarote se callen y bajen la cabeza cuando se distribuye el verdadero presupuesto importante, el que genera condiciones de igualdad, pero que luego saquen la bandera y el hacha de guerra por 160 millones que no irían a otras islas, sino también a Lanzarote, pero a las verdaderas necesidades, a la Sanidad, a la Educación y a los Servicios Sociales". El que fuera presidente del Gobierno de Canarias ha vertido duras críticas contra el presidente canario, Fernando Clavijo, y contra la actitud de los nacionalistas en la elección de los criterios de reparto del FDECAN. "Lo que ha hecho el presidente es propaganda, utilizar los bajos sentimientos de la gente para enfrentar a los unos con los otros, cuando aquí la solidaridad entre islas se demuestra dando la Sanidad que necesita Lanzarote, haciendo las carreteras que precisa, haciendo una política que está ausente en esta isla, pero no poniéndose a pelear por tres perras que Nueva Canarias no dice que se vayan al anillo insular de Tenerife o a la carretera de La Aldea", ha señalado el presidente de los nacionalistas. "Lo que dice Nueva Canarias es que se queden en Lanzarote, pero para las verdaderas necesidades de Lanzarote", ha insistido. Para ilustrar lo "injusto" del reparto del FDECAN, Rodríguez se ha referido a los 7 millones de euros destinados al aparcamiento del Ayuntamiento de San Mateo, con 8.000 habitantes. "Clavijo está dando solo dinero a sus amigos con este que es su Plan de Desarrollo, para que lo repartan como quieran. Es clientelismo puro y compra de voluntades, ya que en Las Palmas de Gran Canaria, con 380.000 habitantes, solo se reciben 17 millones. Este es Clavijo", ha denunciado. NC insiste en la cuestión de confianza hacia Clavijo y niega cualquier intento de censura Por otro lado, respecto al "espectáculo" que a su juicio llevan dando CC y PSOE en el pacto regional de Canarias, el líder de Nueva Canarias ha asegurado que su partido "no ha participado en ningún intento por censurar a Fernando Clavijo", al que insiste habría que someter a una moción de confianza. "No hay nada de cierto en eso", ha expuesto Román Rodríguez. "Ayer ya decía que las mociones de censura se presentan y no se anuncian. Nosotros sí hemos dicho que el interés de ATI siempre ha sido un posible cambio del PSOE por el PP, y que si alguien con fuerza puede plantear una cuestión alternativa, nosotros la estudiaríamos en ese momento, pero no antes, pues si no", ha advertido, "estos partidos se aprovechan, y ya tenemos experiencia". El presidente de NC ha garantizado que "nosotros no entraremos a discutir nada con nadie hasta que no se den unas circunstancias nuevas. Si alguien tomara la iniciativa para cambiar las cosas, yo convocaría la Ejecutiva Nacional del partido y ahí evaluaríamos si participaríamos o no y en qué términos lo haríamos". A su juicio, "lo demás es puro intoxicación y propaganda de quienes provocan este desastre. El problema no es lo que hagamos o pensemos los demás, sino lo que hace un día sí y otro también el presidente de este Gobierno, el desgobierno, las deslealtades, el abandono de servicios públicos y el destinar los escasos recursos a farolas y aceras cuando tenemos 100.000 personas en listas de espera sanitaria", ha concluido. Versión imprimir



