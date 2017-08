Sección > Nacional



El líder de Ciudadanos advierte de que “el PP no tiene palabra, pero tampoco escaños para frenar la regeneración”



Rivera anuncia que Cs presentará este lunes la Ley de limitación de mandatos y asegura que “saldrá adelante con ayuda del PP o sin ella”

Crónicas · 30 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha anunciado que su formación presentará el próximo lunes la Ley de limitación de mandatos y asegura que “saldrá adelante con ayuda del PP o sin ella”, para lo que ha solicitado el apoyo de PSOE y Podemos para que en este país “por primera vez en democracia se limiten los mandatos del presidente”. La formación naranja explica este miércoles en un comunicado de prensa que Rivera, durante la comparecencia de Rajoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados por el caso Gürtel, ha sostenido que “trabajamos para que esta Cámara acabe la legislatura reformando la democracia y nos dejemos de shows y espectáculos”, y ha acusado a los grupos de favorecer un formato en el que Rajoy no tiene obligación de decir la verdad. “Vamos a llevar al Presidente ante la Comisión de Investigación donde está obligado a ser veraz. Una Comisión que el PP intentó impedir porque no tienen palabra, pero por suerte tampoco tienen suficientes escaños para frenar la regeneración”, ha reseñado. El líder de la formación liberal ha informado además que Cs presentará este otoño la Ley de reforma de la Fiscalía para que “no sea un órgano instrumental del Gobierno de turno”, a la vez que se tratarán tanto la Ley de protección de denunciantes de corrupción como la supresión de los indultos políticos que están incluidas en la Ley Ómnibus que se está tramitando en el Congreso. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :