Emerlan facilitó el rescate del parapentista, que iba a pasar la noche en el Risco de Famara debido a la imposibilidad de sacar al afectado de la zona



Rescatado un parapentista tras quedar accidentado en Famara

La ONG Emerlan hace público su malestar por el hecho de que no se activara "por cauces oficiales, a nuestro grupo de montaña, oficialmente conformado y del que las autoridades tienen pleno conocimiento" Crónicas · 21 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más Un parapentista ha sido rescatado a última hora de este martes tras quedar accidentado en Famara, Teguise. La ong EMERLAN, Emergencias y Rescate Lanzarote, informa en nota de prensa que facilitó el rescate del parapentista, que iba a pasar la noche en el Risco de Famara debido a la imposibilidad de sacar al afectado de la zona, tal y como había informado el Consorcio insular de Seguridad y Emergencias de Lanzarote previamente. "Una unidad de Emerlan se desplazó a la zona", explica la entidad, "después de oír por medios extraoficiales, y no habiendo sido activados oficialmente, la noticia de que un parapentista accidentado pasaría la noche en el Risco de Famara debido a la imposibilidad de extracción". Dado que Emerlan dispone de un grupo de rescate en altura especializado y formado fuera de la Isla incluso en acciones pasando la noche en pared vertical, la ong activó su unidad. Se recabó entonces la información necesaria y se utilizó el conocimiento preciso que los miembros de la unidad disponen de la zona, que es utilizada habitualmente para sus entrenamientos. Posteriormente, explica Emerlan, se decidió ir a por el accidentado. Después de varias horas de búsqueda, se accedió hasta el mismo y se le extrajo hasta una zona segura. Tras el rescate, el afectado recibió asistencia sanitaria y se dio por finalizado el servicio antes de la medianoche. El accidentado se encontraba en buenas condiciones y con síntomas lógicos de enfriamiento leve. La ONG Emerlan concluye su escrito haciendo público su malestar por el hecho de que no se activara "por cauces oficiales, a nuestro grupo de montaña, oficialmente conformado y del que las autoridades tienen pleno conocimiento". Además, denuncian, "con años de experiencia y formación reglada". En versión de la ONG, "la prueba es el caso de ayer, indignante a todas luces especialmente para el afectado, que afortunadamente ha sido puesto a salvo". Versión imprimir



