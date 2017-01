Sección > Lanzarote



El concejal de Hacienda, que apunta que el próximo 23 de enero las nuevas cuentas podrían ser elevadas al Pleno, respalda la posible moción de censura contra Clavijo anunciada por Asier Antona para que el PP pueda entrar a gobernar en Canarias y sustituir el actual Gobierno de CC en minoría



Ramón Melián confirma que el Ayuntamiento de Tías aprobará sus Presupuestos Municipales en diez días

Crónicas · 11 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Ramón Melián confirma que el Ayuntamiento de Tías aprobará sus Presupuestos Municipales en el plazo estimado de diez días. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Tías ha adelantado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que el Gobierno local que sustentan PP y CC en Tías llevará a pleno sobre el próximo lunes, 23 de enero la aprobación inicial de los nuevos presupuestos municipales. "Los presupuestos estaban siendo fiscalizados por el Ayuntamiento y ahora, una vez que ha pasado la Navidad y que todos los concejales ya están incorporados, ya nos encontramos en la fase de notificar y dar cuenta de los mismos, previa a la aprobación de unos presupuestos en Pleno, tanto al Comité de Empresa como a la Junta de Personal del Ayuntamiento", ha adelantado Melián en Crónicas Radio-Cope Lanzarote. "Una vez que se les dé a conocer los presupuestos en una reunión que se va a convocar, el siguiente paso será llevarlos a sesión plenaria. Hablamos de diez días y de que en ese plazo podremos tener ya la aprobación inicial de los Presupuestos de Tías para 2017", ha confirmado Melián en declaraciones al programa ’A buena hora’. Melián ha contestado así a las últimas críticas del grupo municipal de los socialistas de Tías, que han denunciado la “nula diligencia y la inoperancia del Gobierno” de PP y CC "que, a pesar de contar con todos sus concejales liberados en el presente mandato, todavía no ha sido capaz de aprobar los nuevos Presupuestos del ejercicio 2017 en tiempo y forma". El PSOE también criticaba la poca gestión llevada a cabo por el Gobierno de Tías en la renovación turística de Puerto del Carmen, donde sin embargo Melián ha recordado que el grupo de gobierno fue capaz en la pasada legislatura de invertir hasta 10 millones de euros de fondos propios en distintas actuaciones. El edil del PP ha aclarado en este sentido respecto al borrador de las nuevas cuentas, que el Gobierno municipal estaba a la espera de que se conociera la última Auditoría del Gobierno de Canarias, que llegó días atrás al departamento de Intervención del Ayuntamiento. "Tenemos ya el borrador e irá a pleno, si todo va bien, la próxima semana, pero estábamos esperando por esa Auditoría ya que en función de las penalizaciones que nos traslada el Gobierno de Canarias, serán las aportaciones que vamos a percibir el próximo año", indicaba la semana pasada sobre este asunto el propio Melián. El responsable de las arcas municipales ha advertido en este sentido de que "una penalización del Fondo Canaria de Financiación Municipal significa una merma para los ingresos de los ayuntamientos". En cuanto a los nuevos presupuestos municipales en sí, que tras el pleno previsto en el plazo de unos diez días tendrán que ser refrendados y aprobados definitivamente en una futura sesión plenaria, Ramón Melián ha expuesto que los capítulos de gastos e inversiones alcanzarán en el ejercicio 2017 una cantidad próxima a los 26 millones de euros. "Todos estamos limitados por las reglas de gastos que nos impone el Ministerio de Hacienda a todos los ayuntamientos", ha manifestado el concejal de Hacienda. "Se nos dice hasta dónde podemos gastar para evitar el despilfarro que hacía muchos años en los ayuntamientos de toda España, y que llevó a algunos a la quiebra, pero no hasta dónde podemos ingresar", ha precisado Ramón Melián. Censura contra Clavijo Por otro lado, el concejal de Hacienda y dirigente del PP en Lanzarote ha respaldado abiertamente la posible moción de censura contra el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunciada o más bien no descartada este miércoles por Asier Antona, el presidente del PP canario, para que los populares puedan entrar a gobernar en Canarias con un gobierno mayoritario que sustituya al actual de CC, en minoría desde la expulsión de los cuatro consejeros del PSOE. "Recordemos que el PP ahora mismo está en la oposición en el Parlamento de Canarias, así que para cualquier opción que se dé para conformar mayorías estaríamos legitimados", ha advertido el edil del PP. Para Melián, CC y Clavijo "deben ahora consensuar muchos temas con todos los grupos políticos del Parlamento para evitar que lo que resta de legislatura siga siendo un mandato convulso como hasta ahora, pues en este año y medio largo de legislatura lo único que hemos escuchado han sido las diferencias existentes entre los dos partidos que estaban gobernando". Ramón Melián ha confiado en que "a partir de ahora las cosas sean diferentes" en la gobernabilidad de Canarias y ha concluido destacando que "para estar en la oposición siempre cabe cualquier tipo de mayorías". Versión imprimir



