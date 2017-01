Sección > Lanzarote



El concejal de Hacienda dice no entender las críticas del PSOE respecto a los gastos en medios y personal cuando "los socialistas tienen precisamente a una de sus concejales en Tías como asesora del Cabildo de Lanzarote"



Ramón Melián asegura que el Gobierno de Tías solo aplica la Ley de Racionalización al subirle el sueldo al alcalde en 5.000 euros anuales, "10.000 menos de lo que cobraba su antecesor"

Justifica el incremento del salario de Pancho Hernández alegando que Tías cuenta con más de 20.000 habitantes Crónicas · 26 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Meilán ha contestado a la oposición que la subida del suelo del alcalde de Tías corresponde a lo dictado por Ley para municipios de más de 20.000 habitantes. El edil del PP ha justificado el incremento en 5.000 euros anuales del salario de Pancho Hernández alegando que "es simplemente lo que marca la normativa para estos casos". El edil del PP dice no entender las críticas del PSOE respecto a los gastos en medios y personal cuando "los socialistas tienen precisamente a una de sus concejales en Tías como asesora del Cabildo de Lanzarote". El concejal de Hacienda, Ramón Melián, ha dado respuesta este jueves a varias de las críticas vertidas esta semana por formaciones políticas de la oposición como el Partido Socialista (PSOE), al hilo de la aprobación inicial, este miércoles en Pleno, de los nuevos Presupuestos municipales para este ejercicio 2017. "Con la Ley de Racionalización del año 2013, con la que se intenta controlar a las administraciones públicas para evitar lo que ocurría en algunos casos en el pasado, que se gastaba más de lo que se ingresaba o que alcaldes y concejales se ponían de sueldo lo que ellos estimaban oportunos, se establece lo que tiene que ganar un alcalde", ha señalado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote. Según ha dicho el edil de Hacienda en el programa ’A buena hora’, "en los municipio con menos de 20.000 habitantes los alcaldes tienen un sueldo bruto de 50.000 euros y los municipios que superan los 20.00 habitantes, hasta los 50.000 habitantes, tienen un sueldo de 55.000 euros brutos". Según ha defendido el responsable de las arcas municipales, "nosotros lo que hacemos es aplicar la Ley. No nos inventamos los sueldos, ni los subimos ni los bajamos, solo aplicamos lo que dice la Ley desde el año 2013". Aún así, ha destacado, "a pesar de que el alcalde cobra ahora 55.000 euros anuales en 14 pagas, que es lo que está estipulado, está cobrando 10.000 euros menos de lo que cobraba el anterior alcalde de Tías [José Juan Cruz] cuando gobernaba". En esa parte", ha apuntado, "sí que no nos pueden acusar de nada ni nos van a encontrar puesto que otros cobraban mucho más cuando gobernaban en Tías". Más asesores en Tías y también en el Cabildo Por otro lado, el concejal de Hacienda ha dicho no entender las críticas del PSOE respecto a los gastos en medios de comunicación y personal cuando "los socialistas tienen precisamente a una de sus concejales en Tías como asesora del Cabildo de Lanzarote", ha advertido sobre la situación de Kalinda Pérez, componente del Comité Local del PSOE en Tías. "Los informes de Intervención y la propia Ley de Racionalización del año 2013 permiten al Ayuntamiento de Tías contar con un máximo de 7 asesores y lo que hemos hecho ha sido contratar a dos, uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial, son técnicos preparados y su trabajo es necesario para el Ayuntamiento en estos momentos", ha destacado. Respecto al nombramiento de Emilio Bermúdez como nuevo titular del Juzgado de Paz en Tías tras el fallecimiento de su antecesor, Melián no ha entrado en las críticas de la oposición sobre la forma en que el Pleno eligió este miércoles al que fuera consejero del PP en el Cabildo, pero ha remarcado la "gran trayectoria de Bermúdez y su constancia y capacidad de trabajo". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :