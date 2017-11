Sección > Lanzarote



El presidente del PIL denuncia que el Gobierno local, "incluida la concejal del PIL, deben ponerse a trabajar para que el municipio, que no cuenta ni con el Avance del Plan General, camine"



Ramón Bermúdez critica un exceso de fotos de Alexis Tejera y denuncia falta de gestión en el Ayuntamiento de San Bartolomé

Califica de "lamentable" la denuncia interpuesta por Tomás Silvera tras su despido del Cabildo y acusa al Gobierno de Loli Corujo de "olvidar la gestión diaria para los vecinos mientras continúan esperando por un cambio de Alcaldía que sigue sin fecha" Crónicas · 23 de noviembre de 2017

El presidente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL, Ramón Bermúdez, se ha mostrado este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote especialmente crítico con la actual "falta de gestión" en el Ayuntamiento de San Bartolomé, donde su formación política sustenta con la concejal Yésica Pérez en esta legislatura el pacto suscrito en cascada en el ámbito regional entre Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE). "De San Bartolomé no se sabe nada, solo que la alcaldesa está dedicada a la portavocía del Grupo parlamentario Socialista y que pasa poco tiempo en San Bartolomé. Anunció su intención de renunciar y dedicarse más al Parlamento, pero eso no fue lo que le dijo a los ciudadanos, a los que les garantizó que quería ser su alcaldesa pero también parlamentaria para gestionar más y mejor para el municipio. Parece que ahora ese criterio ha cambiado y la alcaldesa está y no está, con un municipio saliendo adelante a trancas y barrancas", ha expuesto Bermúdez en el programa 'A buena hora'. Bermúdez denuncia que el Gobierno local está "inmerso en una campaña publicitaria , con muchos folletos e imágenes de Alexis Tejera", el número dos del PSOE en San Bartolomé, "pero olvida la gestión diaria para los vecinos mientras sigue esperando por un cambio de Alcaldía que sigue sin fecha". "La realidad es la que es y la que ven los vecinos, que deja mucho que desear porque falta gestión", ha criticado el presidente del PIL. Ramón Bermúdez ha recordado que "San Bartolomé es un municipio que todavía arrastra las normas subsidiarias. No tenemos ni un Avance del Plan General. Se ha sacado varias veces pero sigue metido en el cajón y tenemos un déficit importante", algo que, a su juicio, "se podría haber solucionado ahora con la nueva Ley del Suelo". En este sentido, ha denunciado que la falta de este documento de ordenación territorial para el municipio "impide que se pueda construir el nuevo colegio de El Quintero. Los chicos siguen ahí almacenados en unas dependencias municipales como la Casa Ajey, pero nada se ha hecho". Bermúdez ha sido crítico con el Gobierno local, incluida la propia Yésica Pérez. "Creo que tienen que ponerse a trabajar, incluida la concejal del PIL pues los políticos no están para administrar la rutina, algo que ya administran los funcionarios y que llevan en el día a día", ha sostenido. El presidente del Partido de Independientes de Lanzarote ha hecho hincapié en que "nos están invadiendo con panfletos y fotos. Hasta hace unos días la foto era la de la alcaldesa y su equipo de gobierno, pero ahora parece que la foto debe ser la de Alexis Tejera". En palabras de Bermúdez, el Gobierno local de San Bartolomé "debería dejarse de tantas fotos y gestionar más los recursos públicos. Anuncian muchas inversiones, superávit, participación y presupuestos pero al final no tenemos nada", ha dicho, "solo más de lo mismo". La demanda de Tomás Silvera, "lamentable" Por otro lado, el presidente del PIL ha calificado de "lamentable" la denuncia interpuesta por Tomás Silvera tras su despido del Cabildo como director insular de Bienestar Social. "Es lamentable que un chico joven que llega a la administración no sepa que fue designado -aunque con la Ley de Grandes Ciudades se permite y había recomendaciones de hacer un concurso de méritos interno- como cargo de libre designación, no de confianza. No es un asesor, sino un cargo de libre designación, lo que conlleva que igual que se entra, se sale", ha manifestado Bermúdez, para el que "si tuviera un poco de dignidad, este represente del PSOE, que sigue estando en los órganos de gobierno regionales del PSOE, lo que tendría que hacer sería renunciar". "Por esa regla de tres", ha proseguido, "todos los que son designados se quedarían en las administraciones y entrarían, no por la puerta de enfrente con un concurso de oposición, sino por la puerta lateral por unos méritos apañados por pertenecer a una formación política que en su momento estuvo en un grupo de gobierno". Bermúdez ha señalado en ese sentido que Silvera "pertenece al PSOE" y ha advertido de que "si lo hubiéramos hecho otros partidos, nos hubieran invadido ya a comunicados, a insultos y a crítica barata. Se han desmarcado pero Tomás Silvera sigue estando en los órganos del PSOE, ha dicho, tras pedir "más contundencia" al PSOE. "parecía que era un chico joven con ganas de regenerar la política pero a final seguimos practicando la política más rancia", ha apostillado.



