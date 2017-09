Sección > Lanzarote



El presidente del Partido de Independientes de Lanzarote, que advierte del retraso de inversiones y del planeamiento insular que conllevará la salida del PSOE, asegura que si alguien les llama, "acudirán a hablar", pero advierte de que su partido respetará el pacto de legislatura firmado en junio de 2015



Ramón Bermúdez: "Detrás de la decisión del PSOE hay algo o alguien interesado en que las instituciones no funcionen"

"No nos coge por sorpresa lo del PSOE, pues se incorporó tarde, entró cuando le pareció y sale cuando quiere. Creo que el PSOE tiene un problema de regeneración. Deben pensar más en el interés general y menos en los intereses partidistas", sostiene el máximo responsable de los insularistas Crónicas · 5 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Partido de Independientes de Lanzarote, PIL, Ramón Bermúdez, ha manifestado este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que "detrás de la decisión del PSOE hay algo o alguien interesado en que las instituciones no funcionen". Bermúdez se ha referido así a la decisión del Partido Socialista en la Isla, que dio por roto el pasado jueves el pacto de gobierno en el Cabildo con Coalición Canaria (CC) y el PIL. El actual presidente del PIL, que accedió a dicho cargo orgánico tras la renuncia de Fabián Martín a la Presidencia de los insularistas al término de las pasadas elecciones, ha criticado en el programa ’A buena hora’ la actitud del PSOE, al que responsabiliza de las últimas crisis e inestabilidades políticas surgidas en las últimas legislaturas en distintas instituciones públicas de Lanzarote. "No nos coge por sorpresa lo del PSOE, pues se incorporó tarde, entró cuando le pareció y sale cuando quiere. Creo que el PSOE tiene un problema de regeneración. Deben pensar más en el interés general y menos en los intereses partidistas. Una vez que se firma un pacto, yo creo que hay que trabajar por Lanzarote, independientemente de que haya incumplimientos, pues para eso están las mesas, el diálogo, las discusiones, etcétera. Si tenían problemas con el presidente o con el grupo de gobierno", ha expuesto, "debían haberlo tratado, aunque al final se llegara a la separación, pero esta ruptura sobre la marcha, donde se ve que ahora no es importante ni Lanzarote ni el conflicto de los Centros Turísticos, sino dejar un pacto en minoría, creo que no es bueno". Bermúdez ha dejado claro que, con el actual Gobierno en minoría de Pedro San Ginés, sustentado por CC y PIL, y al que acaba de sumarse el consejero de Nueva Canarias (NC), Juan Manuel Sosa, al menos su partido respetará el pacto de legislatura firmado en junio de 2015. "No, Que a mí me conste, no nos ha llamado nadie, ni a mí personalmente ni a nadie de la Ejecutiva. Nosotros firmamos un pacto en 2015 al que hemos sido leales tanto en el Cabildo como en otras instituciones. Seguimos pensando que debe haber estabilidad, pero con nosotros nadie ha contactado, ni CC ni el PSOE, para ningún tipo de gobierno alternativo", ha explicado. "Si nos llaman", ha advertido, "asistiremos para hablar y discutir, pero hasta el día de hoy, no nos ha llamado nadie". En cuanto a lo repetitivo de esta ruptura de pactos en los últimos años, Ramón Bermúdez ha indicado que "eso se hacía con mucha frecuencia en el pasado. Antaño nos echaban siempre al culpa al PIL de desestabilizar pero creo que cada uno va quedando retratado. El PIL no está ninguna movida", ha explicado. "Aunque seamos pocos, somos leales. Hemos firmado en junio de 2015 un pacto en las instituciones con muchas dificultades en el día a día y con distintas personas, pero desde luego que estamos al margen de esta carajera". En este sentido, el presidente del PIL ha insistido en que "las instituciones deben ser gobernadas" y en que, "desde luego, muchas veces las políticas del Partido Socialista, intentando hacer gobierno desde la oposición o haciendo oposición desde el gobierno, no son las más coherentes, pero allá cada uno con sus conclusiones y sus actos, y ya la población valorará en su momento". Respecto a los efectos inmediatos de esta ruptura del pacto de cara a la ciudadanía, Bermúdez ha abundado en que "cuando se tienen responsabilidades en una institución, hay que ejercerlas. Nosotros respetamos la decisión del PSOE pues la ha tomado en el ámbito de su formación política, y es ahí, entendemos, donde debía afectar, y no tanto en las instituciones. Hay que pensar menos en los partidos", ha advertido Bermúdez, "sobre los que hay que pensar y que hay que vender cuando estamos en procesos electorales, pero una vez que los ciudadanos hablan, se deben dedicar a resolver asuntos en las instituciones, los problemas de los ciudadanos y primar el interés general por encima del interés partidista". Retraso de inversiones y del planeamiento insular Bermúdez ha advertido, además, del retraso de inversiones y del planeamiento insular que podría llevar aparejada la decisión del PSOE y la nueva inestabilidad creada en la Corporación lanzaroteña. "Lo cierto es que todo esto va a retrasar las inversiones y los planes previstas, sobre todo las gestiones y acuerdos del planeamiento que faltan en torno al Plan insular y el Plan de La Geria y muchos problemas que estaban empantanados". "Realmente no han dicho por qué se van. Aquí se deja entrever que aquí hay alguien o algo que está interesado en que las instituciones no funcionen. Esperemos que no vaya más allá", ha dicho, "pero está claro que Lanzarote va a sufrir un parón importante en gestiones para las que se necesita a todos", ha indicado. Versión imprimir



