La secretaria general de CC, Migdalia Machín, pide que se reúna la Mesa de Seguimiento del Pacto en el ámbito regional. Asegura que no volverá a confiar en Dolores Corujo por la forma de romper el pacto del Cabildo y por las "mentiras" y el desprecio con el que la ha tratado desde que es máxima responsable de la formación nacionalista



Rafael Juan González advierte al PSOE que su acción en el Cabildo tendrá consecuencias en Arrecife

Crónicas · 4 de septiembre de 2017

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife y portavoz de Coalición Canaria (CC), Rafael Juan González, reconoce la posibilidad de que los nacionalistas adopten cualquier tipo de decisión en los próximos días como consecuencia de la decisión del Partido Socialista (PSOE) de abandonar el Gobierno del Cabildo. En declaraciones a COPE Lanzarote, el dirigente de CC ha dejado claro que la acción de los socialistas va a tener una reacción, y que le parece insólito que después de las numerosas cuestiones que han ido superando en la capital principalmente por respetar el acuerdo global que había en la Isla hayan sido ellos los que han roto la alianza con excusas que dice que no entiende nadie. Tras la ruptura del pacto por parte del PSOE en el Cabildo de Lanzarote, el nacionalista Rafael Juan González dice que cabe esperar que su partido traslade a los concejales nacionalistas en Arrecife que abandonen el Gobierno municipal. González no ha hablado de moción de censura contra la actual alcaldesa, la socialista Eva de Anta, pero ha garantizado que la acción del PSOE no va a quedar impune. "No deja de ser un poco kafkiano o como lo queramos llamar. Llevamos mucho tiempo ahí, en el filo de romper el pacto, pero finalmente no hemos roto el pacto en Arrecife, que sí se ha roto en el Cabildo de Lanzarote. Ahora puede darse esa situación también", ha declarado el responsable de Turismo y Cultura en su intervención en el programa ’A buena hora’. González Robayna ha dejado claro que después de tanto tiempo con tensiones entre socialistas y nacionalistas en el Ayuntamiento, es curioso que finalmente se haya roto el pacto en el Cabildo. Afirma que, obviamente, esta decisión del PSOE tendrá consecuencias en las instituciones en las que ambos partidos cogobiernan. "Es un pacto global", ha recordado. "Primero había un pacto regional en toda Canarias, luego había un pacto de carácter insular, pero ellos han decidido romperlo unánimemente en el Cabildo. Evidentemente", ha advertido, "se rompe el pacto y se rompe el pacto en todas las instituciones". González ha cuestionado el anuncio de los socialistas, que el jueves pasado rompían el pacto de gobierno con el Cabildo pero advertían públicamente de que no era necesario terminar con el pacto de legislatura de ayuntamientos como Arrecife y San Bartolomé. "Ellos dicen que puede mantenerse el pacto en estos dos municipios, pero evidentemente no es serio que se hagan estas cosas de esta manera", ha señalado. En cualquier caso, González no ha descartado que "por primera vez, aunque ya se está notando que no, pueda haber independencia en el Ayuntamiento de Arrecife respecto a lo que ocurra en el Cabido de Lanzarote, puesto que siempre ha sido moneda de cambio un lado u otro para poner gobernar en esta isla". Migdalia Machín, las "mentiras" de Corujo y la Mesa regional del pacto Por su parte, en un tono mucho más crítico se ha pronunciado también este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la secretaria general de CC en la Isla. Migdalia Machín asegura que no volverá a confiar en Dolores Corujo, secretaria general del PSOE en Lanzarote, por la forma de romper el pacto del Cabildo y por las "mentiras" de su homóloga desde que ella es la máxima responsable de los nacionalistas en Lanzarote. "Yo ya del PSOE en el Cabildo me creo muy poco de lo que dicen, sobre todo por las formas en las que han actuado con Coalición Canaria. Nosotros nos enteramos de que el PSOE se iba del pacto por un mensaje de Whatsapp cinco minutos antes de que dieran la rueda de prensa, sin ninguna llamada ni ninguna explicación", ha lamentado Machín en el programa ’A buena hora’. Según la máxima responsable de los nacionalistas en Lanzarote, "nos enteramos de los argumentos por los que el PSOE abandonaba el Gobierno del Cabildo a través de los medios de comunicación. Con estas formas de actuar", ha insistido, "que dejan mucho que desear, y más viniendo de un partido con tanta tradición política a nivel estatal, con estas formas, nos queda muy poca confianza y muy poca credibilidad". Respecto a la petición de CC para que se convoque cuando antes la Mesa de Seguimiento del Pacto, Migdalia Machín ha dejado claro que los nacionalistas están reclamando que se reúna el órgano pero en el ámbito regional, y no insular. "Hay un acuerdo a nivel de Canarias, que ya se rompió con el PSOE a nivel regional y luego están los pactos locales, que algunas injerencias también han tenido en algunas islas. Como no nos dejan hablar con su secretaria general aquí en Lanzarote, hemos elevado a los órganos de ambos partidos en Canarias una petición de la Mesa, para que nos digan qué ha ocurrido, ya no en los medios de comunicación, y que se analice la situación", ha explicado la también diputada lanzaroteña. En versión de Machín, "el PSOE se ha convertido en expertos en crear inestabilidad en las instituciones. Ya pasó en 2014, cuando yo incluso pertenecía al Gobierno del Cabildo que ellos abandonaron". La secretaria general de CC ha recordado que "al poco de las elecciones de 2015 tardaron muchísimo en incorporarse al Gobierno por la situación de un trabajador. Ahora vuelven a repetir patrones políticos y se vuelven a ir sin ninguna llamada o explicación, lo que poco ayuda", ha dicho Machín. Versión imprimir



