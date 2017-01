Sección > Lanzarote



El consejero de Agricultura y Ganadería de Canarias, que advierte de que el Ejecutivo no puede financiar en solitario el antiguo Complejo Agroindustrial, cree que el sector primario de Lanzarote y Fuerteventura ya no tiene tantos motivos para quejarse por el reparto de las ayudas del POSEI tras la mejora en sectores como el ovino-caprino y la viticultura



Quintero se compromete a impulsar desde el Gobierno de Canarias el desarrollo definitivo del Centro Agrotecnológico de Lanzarote

Crónicas · 19 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El Gobierno de Canarias convoca ayudas POSEI por 26 millones de euros para la comercialización local y fuera del Archipiélago de varios cultivos. Se trata de las líneas destinadas a frutas, hortalizas, raíces, tubérculos, flores y plantas, y la dirigida a la comercialización de papa de mesa El consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, se ha comprometido esta semana a que el Ejecutivo regional impulse, junto a otras instituciones como el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Teguise el desarrollo definitivo del Centro Agrotecnológico de la Isla -el antiguo Complejo Industrial-, ubicado en el municipio de Teguise. "Nos hemos reunido con el Ayuntamiento de Teguise, con Cabildo y el consejero [del sector primario en Lanzarote, Antonio Morales] también me lo ha planteado. Vamos a ayudar en lo que podamos ayudar, pero es evidente que no podemos asumir todos los recursos económicos de ese Complejo", ha aseverado Quintero en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. "Entiendo que de alguna manera tenemos que sentarnos todas las administraciones para tomar decisiones y, entre todos, poder colaborar y darle vida al complejo", ha añadido. Quintero ha advertido, eso sí, de que "no es fácil asumir esa condición porque al final son recursos de la Comunidad Autónoma, y los recursos que se podrán dedicar al Complejo tendrán que ser recursos que se puedan sacar de las partidas de apoyo al sector agrícola". En versión del consejero, "los Presupuestos son los que tenemos, no podemos multiplicarlos y de algún lado tendremos que sacarlos". Quintero ha recordado que tras mantener algunas reuniones con el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Teguise "deberemos seguir sentándonos, valorar y, entre todas las administraciones, buscar una solución". La marginación de las islas orientales con las ayudas del POSEI Por otra parte, el responsable del sector primario en las Islas ha confiado en que, tras las gestiones realizadas al término de la pasada legislatura y con el actual trabajo que se está llevando en este par de años que ya han transcurrido del actual mandato desde su Consejería, los agricultores y ganaderos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura no tengan ya tantos motivos para quejarse por el hasta ahora injusto reparto de las ayudas del POSEI que venía realizando el Gobierno autónomo. "El año pasado hicimos una bonificación importante en el reparto y, de hecho", ha destacado, "la Comisión Europea nos agradeció la modificación estructural tras varios años sin reformarse". Quintero ha puesto de relieve, en ese sentido, que "el Gobierno de Canarias ha hecho un reparto equitativo de sectores productivos, principalmente, en aquellas ganaderas que tienen capacidad de crecimiento, como el caso del queso y de los derivados de la leche", ha expuesto. Quintero ha enfatizado que "el dinero es el que hay" y ha recordado que "este Gobierno de Canarias ha puesto 9 millones de euros para el POSEI adicional, la cantidad más alta que se ha puesto desde su inicio". El Ejecutivo regional ha derivado 2,1 millones de euros del REA al POSEI, una partida con la que se ha ayudado al sector ganadero ovino-caprino, con 890.000 euros; otros 600.000 euros se han destinado a la viticultura, el sector que menos proporción tiene del POSEI consolidado, del comunitario, y más del adicional; mientras que el resto de recursos se han dedicado al comercio local, hablamos de frutas, hortalizas y papas. "A Lanzarote y a Fuerteventura les pareció en principio una buena propuesta aunque, evidentemente", ha apostillado Quintero, "lo normal es que el reparto nunca guste a todos". La última hora del POSEI tiene que ver, precisamente, con el anuncio hecho por el Gobierno de Canarias de esta semana, que ya ha convocado ayudas POSEI por 26 millones de euros para la comercialización local y fuera del Archipiélago de varios cultivos. Se trata de las líneas destinadas a frutas, hortalizas, raíces, tubérculos, flores y plantas, y la dirigida a la comercialización de papa de mesa. Versión imprimir



