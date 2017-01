Sección > Cartas al Director







Pues yo me creo el “antonazo”

Roberto Luengo · 12 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Me da la sensación de que al actual presidente interino del Partido Popular (PP) en Canarias, Asier Antona, casi todo el mundo se lo toma a cachondeo. No sé si es por la pinta de bonachón que tiene el hombre o por qué. Lo cierto es que leyendo aquí y allá, escuchando aquí y allá, uno se hace a la idea de que cuando este hombre habla nadie le escucha. Escribo esto por la sencilla razón de que casi nadie, y el primero de ellos nuestro presidente, Fernando Clavijo, da crédito al “antonazo”, a una propuesta en toda regla de nuevo gobierno para las Islas que es muy clara: moción de censura de PP, Partido Socialista (PSOE) y Nueva Canarias (NC) con la presidencia para los populares. Me parece de una falta de respeto supina por parte de los unos y de los otros, sobre todo de los confiados de siempre, Coalición Canaria (CC), el no dar una sola posibilidad de éxito al “antonazo”. Porque yo me lo creo. Yo creo que ha sido una propuesta seria y meditada, que tiene además un componente de cierto enfrentamiento a lo que seguramente le habrán dicho al interino desde Madrid. Me imagino a Mariano descolgando el teléfono y diciendo algo así: “Asier, jodío, en estos momentos de tensión lo mejor es estar calladito. Tú haz lo mismo que hago yo”. Pero Antona no se ha quedado callado, y con su “antonazo” ha puesto de manifiesto una realidad: por primera vez en mucho tiempo existe una posibilidad real de que CC pase al banquillo. ¿La van a desaprovechar? Confieso que no soy enemigo de los nacionalistas, y tampoco amigo. Pero sí soy un demócrata, y tengo la sensación de que CC ha conseguido pervertir la democracia en el Archipiélago aplicando una lógica legal de que pase lo que pase ellos van a gobernar y con la presidencia. Eso ha creado unos enormes vicios, malas costumbres y un clientelismo brutal que debe acabar en algún momento. Incluso, como sostienen algunos, le podría venir bien a la organización estar en la oposición y reinventarse, como ha dicho recientemente el ex presidente Manuel Hermoso. Porque yo me creo el “antonazo”. Creo sinceramente que si los socialistas empiezan a actuar con inteligencia, que es mucho pedir a un olmo que está podrido por dentro y con unos líos francamente difíciles de resolver, el cambio político en Canarias podría ser una realidad. El PP de Génova, si el PSOE de Ferraz da el visto bueno, no podría oponerse. Está en juego mucho en Madrid. No sólo los presupuestos. Por eso Antona ha estado brillante al adelantarse y al reiterar su intención de que CC no esté tan tranquila como aparenta estar. Que piensen sus dirigentes que podría ser el principio del fin. Sólo con pensarlo a algunos les entrará el chorrillo. ¿Cuánta es la tropa que saldría de la Administración si echan a CC, cuántos los enchufados conocidos y por conocer que se quedarían sin curro, dónde irían todos ellos? Es una perspectiva ciertamente ilusionante para los demócratas, incluso para los demócratas de CC. Me consta que hay muchos en la coalición que también quieren que eso ocurra, para depurar, para limpiar la organización por dentro, para trabajar en una verdadera recomposición del nacionalismo en las Islas. Insisto, si en el PSOE son inteligentes, tienen la oportunidad de que se produzca el milagro. Porque Antona quiere, y gran parte de los suyos quieren. Digo gran parte porque también hay gente en el PP que entiende que si el palmero se convierte en presidente de la Comunidad Autónoma va a ser imposible tumbarle en el próximo congreso regional del partido. Vamos, que el bonachón al que muchos consideran un tonto útil haría una doble jugada digna del mejor de los ajedrecistas. Estamos en tiempos interesantes y decisivos para la política. No para los ciudadanos, desde luego, puesto que la mayoría viven ajenos a todas estas historias. Pero sí tiempos interesantes para los que queremos que de vez en cuando alguien dé un buen meneo a los árboles que sostienen todo este enorme chiringuito. Versión imprimir



