Cartas al Director







Presunta información (top secret) sobre la huelga de los CATS

Bruno Perera · 30 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más La presunta verdad sobre la trama que hay detrás de la huelga de los CATS según me contó un pajarito chismoso y según lo que especulo, comenzó y aun sigue así. Presuntamente en una reunión entre amigos, Ramírez y Barreto, acordaron que Barreto manipulara a los trabajadores de los CATS para empujarlos a que hicieran la huelga de (verano cuando más turistas tenemos) reclamando derechos sociales inventados por Barreto, Ramírez y algunos de sus secuaces, y sin que los empleados de los CATS se dieran cuenta de las trampas que se añadían a la jugada. Presuntamente tal como lo planearon Ramírez y Barreto, forzaron y condujeron a dichos trabajadores a la huelga con la intención de derrocar a Pedro San Ginés porque la FCM lo considera defensor de algunos empresarios con quienes la Fundación lleva a cabo desde hace años litigios que considera ilegalidades, pero sin que la Fundación se vea su propia joroba de ilegalidades de las tantas que ha cometido en el volcán de Tahíche desde el año 1963 hasta el presente, unos 10.000m2 de volcán destruido, Casa ilegal de Las Cúpulas y falsificación del Catastro de Teguise. Presuntamente Carlos Espino PSOE y Mario Alberto Perdomo miembro de El Guincho y allegado a la FCM, también ambos juegan un papel importante en esta trama porque si logran el derrocamiento de Pedro San Ginés, en futuros juicios libres del bastón de CC en el Cabildo, intentarán cubrir sus espaldas de las fechorías que cometieron en pasado cercano relacionado con una cocina para Jameos del Agua comprada por Espino y una Memoria de Perdomo que cobró sin presentarla, etc. Y tras el orquestado y planeado derrocamiento de Pedro San Ginés por la FCM y su séquito se halla la intención de elegir un nuevo presidente socialista dócil y apoyado por Podemos, etc, que se presten a alivianarles a Espino y a Perdomo los casos que tienen pendientes de ser juzgados”. Presuntamente en esta huelga, Podemos hace de peón representante de la FCM, y Somos y CDs lo secundan para pescar en el mismo río revuelto, pero sin enterarse de la verdadera manipulación que hay escondida en la “traviata huelga actual de los CATS que es provechosa principalmente para los ya aludidos e interesados, FCM, PSOE y Podemos, y que es perjudicial para toda Lanzarote cual depende de una estabilidad turística y económica”. Según estos políticos las necesidades perentorias económicas que le urge a Lanzarote no son tan importantes como los propios intereses de cada partido político que juega falsamente en la arena de gladiadores inflados por la avaricia de cada uno. Versión imprimir



