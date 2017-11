Sección >

Predicar movilidad, practicar inmovilismo

Parece sencillo hablar de movilidad, sacar unos cuantos panfletos, pintar una guagua y bienpagar alguna que otra campaña publicitaria donde se hable de los espacios para los peatones y todos esos discursos vacíos que suenan muy bien pero que de nada sirven si no se llevan a la práctica con una planificación y que poco arreglan los problemas de nuestros ciudadanos ni mejoran la convivencia.

Malgastar 18.000 euros (que curioso que sea siempre este importe) en contratar la publicidad sobre la guagua sin destino fijo en los medios amigos no es fomentar la movilidad, no lo es abandonar el sistema de semáforos de la capital, ni lo es tener un sistema de líneas urbanas donde se condena al usuario a pasar mucho tiempo a bordo antes de llegar a su destino. Horarios de paso que no se cumplen, frecuencias que no se respetan, servicios que desaparecen y no se sustituyen , señalética inexistente o las principales arterias de la capital cerradas al tráfico por simple capricho ESO NO ES MOVILIDAD. Será otra cosa pero desde luego no movilidad.

Se quejaban hace unos días unos vecinos de Argana por un transporte Urbano deficiente, ineficaz y caro ¿qué más se puede pedir?, para completar “el duro” quizás que no sea un servicio accesible o que no cumpla con el objetivo que como servicio Público debería tener de acercar al vecino a sus necesidades. Quizás en Arrecife estén confundiendo movilidad e inmovilismo, Inmovilismo es no atender a las demandas del sector comercial, los vecinos o el sector del transporte para tomar las decisiones que afectan a la ciudad, inmovilismo es dejar desaparecer bajo el asfalto los pasos de peatones e inmovilismo es desoír consejos de expertos y profesionales del sector que desaconsejan las acciones emprendidas y recomiendan otras en el camino contrario. Inmovilismo es permitir que quede sin servicio un Barrio por no cubrir las bajas de personal e inmovilismo es subir precios sin que mejore ni uno de los indicadores de calidad del servicio.

Prueben, hagan este ejercicio, entren en la Web del Ayuntamiento http://www.arrecife.es/portal/ p_contenedor_index_1v_13_3.jsp?seccion=s traten de descifrar los horarios, los recorridos o las horas en las que la guagua urbana pasa por la parada más cercada su casa, les digo SUERTE y PACIENCIA y tras horas para descifrar unas imágenes de horarios obsoletas, incomprensibles y cargadas de errores e inconcreciones llegarán a una conclusión. EL TRANSPORTE URBANO DE ARRECIFE ,COMO LOS SEMÁFOROS, LA SEÑALÉTICA O EL CARRIL BICI, LA INFORMACIÓN DE LOS CIERRES DE CALLES O LA PROPIA AVENIDA MARÍTIMA NO FUNCIONAN EN LA CAPITAL.

Cuatro líneas con una duración de recorrido media de una hora y media (la recomendación de Europa está en 30 minutos), un número de paradas por línea que oscila entre las 30 y las 50 (lo recomendado en el observatorio de transportes es no exceder de 20), una fiabilidad en los horarios marcados en parada del 3% (la media en Canarias es del 70%) y así un suma y sigue sobre los múltiples logros de la Concejalía de inmovilismo del Ayuntamiento de Arrecife en esta legislatura.

Arrecife, sus vecinos y visitantes merecen una ciudad abierta, agradable y cómoda para moverse en ella y desde luego no es eso lo que nos trasmiten en sus encuestas quienes nos visitan o quienes usan el transporte urbano. Los que seguimos el televisivo PASAPALABRA coincidimos muchas veces en que hay términos que parece que encajan en cualquiera de las definiciones que se pueda dar de los mismos como si de un comodín se tratase. Y sin duda es MOVILIDAD el término comodín del PSOE de Lanzarote y lo usan cuando no saben muy bien ni explicar en que consiste, probemos a jugar …

CON LA I, SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO INEFICIENTE, DEFICITARIO, CARO Y POCO ATRACTIVO PARA SUS USUARIOS. CON LA I, CARENCIA DE SEÑALÉTICA ADECUADA, ACTUALIZADA, Y CLARA PARA ORIENTAR AL USUARIO.

CON LA I, DECISIONES ARBITRARIAS RESPECTO AL USO, CIERRES Y DIRECCIONES DE LAS VÍAS PÚBLICAS SIN OFRECER ALTERNATIVAS AL TRÁFICO RODADO.

CON LA I, CIRCULACIÓN DESORDENADA DE BICICLETAS Y VIANDANTES EN VÍAS MAL DELIMITADAS E INCONEXAS ENTRE SI.

CON LA I, DESINFORMACIÓN A LOS USUARIOS, PEATONES Y CONDUCTORES

RESPECTO A CORTES, CIERRES Y RESTRICCIONES.

CON LA I, SISTEMA DE SEMÁFOROS INSERVIBLE Y CARENCIA DE PREOCUPACIÓN POR SOLUCIONARLO, OBVIANDO INCIDENTES Y ACCIDENTES.

CON LA I, IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD Y FALTA DE ACCESIBILIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

CON LA I, PROHIBIR EL PASO O ESTACIONAMIENTO AL PÚBLICO EN DETERMINADAS ZONAS Y EMITIR PASES ESPECIALES PARA CONCEJALES, AMIGOS Y CONOCIDOS.

CON LA I, MANTENER UN SISTEMA DEFICITARIO QUE CUESTA A LOS ARRECIFEÑOS CADA AÑO VARIOS CIENTOS DE MILES DE EUROS Y SUBIR EL PRECIO DEL BILLETE SIN QUE ELLO REPERCUTA EN NINGUNA MEJORA DEL SERVICIO.

Pues si, CON LA I, podemos hablar de INMOVILISMO y eso es lo que se practica en el mal llamado departamento de MOVILIDAD en la gestión de sus recursos, problemas y demandas vecinales con respecto al tráfico y la movilidad.

Arrecife merece un sistema de transporte cómodo, eficiente, económico y que haga atractivo su uso al ciudadano para fomentar su uso. Un sistema de líneas radiales que una sus barrios de manera eficaz con pocas paradas y poco tiempo de recorrido. Un sistema que logre que el vecino de Argana Alta o Baja, Altavista, San Francisco Javier, Tinasoria, La Vega, Valterra o Titerroy puedan moverse con libertad en la ciudad y acceder a los servicios en las mismas condiciones que los del Centro. Un sistema que se coordine con el interinsular para unir las distintas modalidades de transporte en un objetivo común: CREAR UNA RED GLOBAL CÓMODA Y EFICIENTE QUE LA HAGA ATRACTIVA A LOS CIUDADANOS y que dote de colectividad y al mismo precio los principales punto de encuentro e intercambio de los distintos transportes.

Fomentar la Movilidad es lograr un sistema de transportes puntual, fiable y económico en el que el usuario pueda fiarse de que la guagua esté en la parada a su hora y lo lleve a donde quiera con tiempo suficiente en un recorrido corto y rápido que permita queremos el transporte para ir a trabajar, el ocio o simplemente recorrer la Ciudad. En definitiva que la guagua esté en su sitio cuando tiene que estar y que en el camino esté el tiempo justo para llegar.

Merecemos aspirar a mejorar la movilidad de forma real involucrando en el reto a las empresas y profesionales del sector, atendiendo sus demandas y favoreciendo su mejora. Sistemas de bonificación especificas para sectores de la población que demandan las mismas, Precios sensibles para un servicio de calidad que haga atractivo su uso y que ayude a quienes lo necesitan a “moverse” por Arrecife.

Queda mucho por hacer en la movilidad de nuestra capital desde el entusiasmo, la innovación y la adopción de decisiones que permitan a ARRECIFE CONTAR con un transporte y movilidad propios del siglo XXI. Pero desde luego hay un sitio desde no se puede abordar la movilidad de y es desde el INMOVILISMO, la desidia y la esgana. Una movilidad que vaya más allá de las palabras y los contenidos vacíos y que mejore la calidad de vida de los arrecifeños y sus visitantes.