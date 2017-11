Sección > Lanzarote



María del Río asegura que “desde el año 1998 llevamos soportando como venden humo con el Hospital Insular en cada proceso electoral”



Podemos denuncia que el Hospital insular de Lanzarote “es la crónica de una mentira reiterada”

Crónicas · 23 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, María del Río, afirma que lo que sucede con el Hospital insular de Lanzarote “es la crónica de una mentira reiterada, que se pone en marcha en forma de falsas promesas justo un poco antes de que haya elecciones”. “Desde el año 1998 llevamos soportando como venden humo con el Hospital Insular en cada proceso electoral, y lo último han sido las declaraciones del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, asegurando que el Gobierno de Canarias asumirá la gestión del centro a principios de 2018, algo que no aparece en ninguna partida presupuestaria”, afirmó Del Río tras la comparecencia del consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, en la que éste eludió dar una fecha. Podemos explica este jueves en nota de prensa que Del Río, que hizo comparecer expresamente al consejero en el Parlamento para que explicara sus proyectos sanitarios en Lanzarote, recuerda que la Mesa Social por la Mejora Sanitaria de Lanzarote y La Graciosa considera que la Consejería “vende más una gestión pendiente de realizar, que realizada”. “Cuando se habla de lo que se va a hacer y no se hace, se genera desconfianza, y la gente tiene todo el derecho a expresar su descontento, sobre todo cuando llevamos muchos años esperando soluciones a problemas que se han hecho crónicos”, insiste Del Río. Así, afirma que el Servicio Canario de Salud “tiene una visión muy alejada de la realidad”, lo que culmina en una “falta de prevención” para atender a numerosas enfermedades y prestar óptimos servicios a la ciudadanía, así como que no se informa a los pacientes sobre las listas de espera, que se dilatan en el tiempo desde los seis meses a un año “porque no hay suficiente personal”. “No se puede esperar un año para que te hagan una biopsia en urología, una mala atención puede significar la muerte en muchos casos”, recuerda Del Río. En este sentido, recuerda que “tampoco se da solución a la demanda de aumento de horas en atención a personas afectadas en su salud mental” ni “hay noticia del material de última generación conseguido a través la donación de una conocida fundación”. Además, ha incidido en que “tenemos el peor presupuesto por tarjeta sanitaria”, pues no sobrepasa los 800 euros cuando la media en Canarias es superior a 1.200 euros y en las comunidades mejor valoradas es de 1.600 euros, y no existen visos en los Presupuestos para 2018 de que esta situación vaya a cambiar. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :