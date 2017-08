Sección > Lanzarote



El convenio es para la formación morada “oscuro, confuso y contradictorio con la posición que ha mantenido el presidente” y evidencia que “solo le preocupa su situación personal, igual que en su día actuó solo para beneficiar a Canal Gestión”



Podemos asegura que San Ginés "busca eludir su responsabilidad penal haciendo que el Cabildo se arrodille ante Club Lanzarote"

Crónicas · 23 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Podemos asegura este miércoles en un comunicado de prensa que el presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua de Lanzarote, Pedro San Ginés, "busca eludir su responsabilidad penal haciendo que el Cabildo se arrodille ante Club Lanzarote". "El convenio transaccional acordado por el presidente con la empresa Club Lanzarote es oscuro, confuso y contradictorio con la posición que ha mantenido Pedro San Ginés en los últimos tres años, desde que decidió incautar la desaladora de Montaña Roja hasta el pasado mes de julio, cuando se dictó el auto poniendo fin a la instrucción de la causa penal en la que está imputado y que le llevará a juicio junto a otras tres personas", afirman desde la formación morada en el referido escrito. "Lo que se pretende lisa y llanamente es que el Consejo Insular de Aguas apruebe mañana un salvoconducto para Pedro San Ginés, aunque para ello la primera institución insular tenga que arrodillarse ante Club Lanzarote", denuncia Podemos. Esta formación política decidió personarse en la causa penal abierta por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, alegan, "precisamente para defender el interés general ante el riesgo de que un acuerdo como el que pretende firmar San Ginés pudiese ser utilizado como moneda de cambio para esquivar el juicio en el que está imputado por prevaricación y coacciones". Podemos continuará personado en la causa penal, anuncia, "hasta sus últimas consecuencias, e intentará depurar todas las responsabilidades penales de modo que los responsables asuman con su patrimonio personal los cuantiosos daños económicos que han generado a la primera institución insular". “La posición de San Ginés ha dado un giro de 180 grados: de considerar la desaladora ilegal y peligrosa para el medio ambiente, hasta el punto de incautarla y requerir al Gobierno de Canarias para que procediera a su clausura, a bendecir ahora su funcionamiento, permitir el autoabastecimiento de la empresa y entregarle la gestión del ciclo del agua de todo el plan como si nada hubiera pasado. Es evidente que el presidente ha accedido a firmar este convenio y a desdecirse de todo lo que afirmaba hasta julio para mejorar exclusivamente su posición respecto a la causa penal por la que será juzgado”, asegura el portavoz de Podemos en el Cabildo Insular, Carlos Meca, que denuncia que el presidente “mete en guerras a la institución exclusivamente para saldar cuentas políticas y personales”. Según Meca, “lo que San Ginés nos viene a decir con este convenio es que un delito deja de serlo si la empresa infractora paga el 15% de su facturación al Consorcio. Es gravísimo que de repente ya no importe si la desaladora está vertiendo ilegalmente, si necesita licencia de actividades clasificadas o si puede continuar funcionando o no”, como el presidente ha venido sosteniendo durante los tres últimos años. “San Ginés deja sin efecto ahora los expedientes abiertos a la empresa, cuando precisamente lo que debió hacer en su día es tramitar esos expedientes, en vez de actuar como un sheriff e incautar la planta sin orden judicial y sin informes jurídicos”, advierte el consejero, que considera que con este convenio, “el presidente da un cheque en blanco a Club Lanzarote y renuncia a hacer cumplir la ley, a cambio de un acuerdo indefendible diseñado para eludir sus responsabilidades penales”. “Se demuestra que San Ginés mintió cuando dijo actuar en beneficio de los vecinos de Montaña Roja, pues estos ya disfrutan desde hace tiempo de las mismas tarifas que el resto de ciudadanos de la isla, por lo que no van a percibir mejora alguna con este convenio. Es evidente que al presidente solo le preocupa su situación personal, igual que en su día actuó solo para beneficiar a Canal Gestión Lanzarote. No puede tratar de vender como un logro que el Consorcio recibirá el 15% de la facturación del agua, cuando en su día lo que hizo fue ceder el 100% del beneficio a Canal Gestión, a quien entregó la desaladora”, recuerda Carlos Meca. Además, subraya que el acuerdo que pretende aprobar San Ginés incluye que el Consejo Insular de Aguas "retirará los siete recursos interpuestos contra Club Lanzarote, mientras que la empresa desistirá del recurso de apelación que había presentado contra la sentencia de 26 de octubre de 2016". “Falta por saber si detrás del acuerdo se esconde que la empresa se retire de la causa penal que interpuso contra el presidente del Cabildo, pero sólo será cuestión de tiempo saber qué nos ocultan detrás de este convenio, pues la entidad Club Lanzarote tendrá que quitarse el velo ante el Juzgado, al tratarse de un delito de coacciones. Lo sabremos tarde o temprano”, advierte Podemos. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :