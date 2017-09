Sección > Lanzarote



Leticia Padilla y Daniel Cabecera planteaban una serie de medidas para mejorar la situación de la vivienda en el municipio, tal y como se está haciendo en otros muchos municipios de Canarias y de todo el territorio español



Podemos acusa al Gobierno de Arrecife de negarse a abordar soluciones a la problemática de la vivienda

Crónicas · 5 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife ha rechazado este martes por la mañana en sesión plenaria la moción presentada por los concejales de Podemos, Leticia Padilla y Daniel Cabecera, con una serie de medidas para mejorar la situación de la vivienda en el municipio, tal y como se está haciendo en otros muchos municipios de Canarias y de todo el territorio español. Desde Podemos explican en nota de prensa al término del pleno que la concejal de Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife, Vicky Sande, ha asegurado que "la moción es maravillosa", lo cual no le ha impedido rechazarla aludiendo a la falta de competencias y a la creación de "un consorcio insular de la vivienda" por parte del Cabildo. Aquí cabe señalar, explican desde las filas de Podemos, que el propio PSOE rechazó crear este consorcio insular cuando el partido "Somos Lanzarote presentó una moción al respecto en la máxima institución insular". Por otro lado, tanto la portavoz de Podemos, Leticia Padilla, como otros miembros de la oposición, han recriminado a la concejal responsable del Área que en el momento de presentar la moción en comisión informativa no se mencionaran sus objeciones para poder subsanarlas y que pudiera ser aprobada. "Esto, a nuestro parecer, demuestra una nula voluntad para paliar una problemática que está afectando de forma dramática a muchas familias del municipio", afirman desde Podemos. Por último, y una vez más, Podemos denuncia "lo poco que está haciendo este Ayuntamiento ante esta situación, más grave cada día que pasa". Usando el "no podemos" como excusa, manifiestan desde las filas asamblearias, "están dejando a sus vecinos y vecinas totalmente desamparados frente a unos precios de alquiler imposibles, mientras sigue habiendo miles de viviendas vacías que no se molestan en censar adecuadamente y promover o rehabilitar en caso de necesidad. Con voluntad y ganas se podrían hacer muchas cosas, pero parece que ni les preocupa ni va con ellos". Versión imprimir



