Sección > Lanzarote



Según los asamblearios, la medida no ataja los efectos negativos de ancianos y enfermos, hacia quienes iba dirigida la moción presentada hace meses por los concejales de Podemos



Podemos Arrecife tacha de "paripé" el taller "Sin Miedo a Los Ruidos" propuesto por el Ayuntamiento de Arrecife

Crónicas · 16 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Arrecife, Daniel Cabecera, ha tachado este viernes de "paripé" el taller presentado por el Ayuntamiento capitalino para educar a los perros y que no se asusten ante el lanzamiento de voladores y petardos. El taller, presentado esta semana por la alcaldesa Eva de Anta, el concejal de Festejos David Duarte, la representante de la Protectora de Animales y Plantas SARA y una empresaria del sector de la pirotecnia se ha ofertado tras el pleno en que se debatió la moción sobre la pirotecnia que presentaron los concejales de Podemos en el consistorio capitalino, tras ser aprobada en el Cabildo Insular de Lanzarote. Aunque en la presentación del taller se hizo referencia a la oportunidad de "educar en vez de prohibir" y de evitar el sufrimiento a los perros, lo cierto es que la moción pretendía regular el uso de pirotecnia para intentar evitar los efectos perjudiciales que el estruendo provocado por estos artefactos suelen causar no sólo a los perros, sino también a personas ancianas, bebés, enfermos, aves o gatos. En este sentido, tal y como exponen desde las filas de Podemos en un comunicado de prensa facilitado a este diario, las medidas planteadas en la moción hacían referencia a campañas de información para la ciudadanía sobre el uso de los petardos, informar a los propietarios de mascotas y a todos los posibles afectados por el ruido para que pudieran tomar medidas de cara a evitar el sufrimiento que podían padecer y, además, se instaba a las instituciones a estudiar la posibilidad de utilizar voladores que hicieran menos ruido. La moción fue presentada en el ayuntamiento, apoyada en un informe redactado por técnicos del Cabildo que respaldaban la idoneidad de las medidas propuestas. Sin embargo, el taller presentado por el consistorio es un reflejo de la falta de sensibilidad hacia los ciudadanos más vulnerables, a quienes iba dirigida principalmente la moción que rechazó el pleno de Arrecife, y al tiempo supone un alineamiento del grupo de gobierno con las tesis de una empresa pirotécnica que malinterpretó el objetivo de la moción al considerar que se pretendía desincentivar el uso de petardos y voladores. Como ya se expuso en la sesión plenaria, la propuesta consistía en regular la venta y uso de este tipo de artefactos de modo que fuese compatible su disfrute con el descanso y la salud de los vecinos y sus mascotas. "Resulta cuestionable", asegura Cabecera, "que en un taller de unas pocas horas un perro vaya a dejar de sentir pánico por el estruendo que genera un petardo o un volador. En cualquier caso", advierten desde Podemos Arrecife, "estaremos atentos a los resultados del taller y seguiremos demandando que se estudie la posibilidad de usar pirotecnia que haga menos ruido". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :