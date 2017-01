Sección > Lanzarote



El primer teniente de alcalde norteño, que cree que 2017 debe ser "el año en que se empiecen a ver realidades en Haría", considera que el reparto del FDCAN que defendía el PSOE "no era bueno para Lanzarote en absoluto"



Pérez Dorta reivindica un reconocimiento para Haría en el año recién estrenado

Crónicas · 2 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Haría, José Pérez Dorta, reivindica un reconocimiento para el municipio norteño en el recién estrenado 2017. "En este año debería distinguirse a Haría por algunos logros, en contra de las épocas anteriores marcadas por pleitos judiciales", ha señalado Dorta en Crónicas Radio-Cope Lanzarote, en referencia al mandato anterior en el que el ex alcalde José Torres protagonizó una campaña contra el Cabildo de Lanzarote por la deuda del canon de los Centros Turísticos. "Tenemos que ver en este año los frutos de muchos proyectos en los que se viene trabajando desde el Ayuntamiento", ha indicado el edil de Somos Lanzarote en el programa ’A buena hora’. Desde la recuperación del palmeral de Haría o los aljibes del municipio a tareas importantes en materia de Medio Ambiente, el primer teniente de alcalde norteño a ha confiado también en que "muchos de los proyectos en los que colabora el Cabildo de Lanzarote con el Ayuntamiento puedan salir adelante" en el nuevo ejercicio. El primer teniente de alcalde hace así balance del ejercicio 2016 al frente del Consistorio norteño lanzando además un mensaje de unión y de estabilidad entre los concejales de CC y Somos Lanzarote, incidiendo en la idea de cambio tranquilo que se prometió durante las pasadas elecciones de 2015, así como en la necesidad de devolver el respeto al pueblo de Haría. Para revertir esta situación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el nuevo grupo de gobierno ha tomado medidas importantes, tales como incentivar el empleo, a través de proyectos municipales que han dado trabajo a 11 personas en estos tres meses. Gracias a ello, se ha podido poner en marcha un primer plan de choque de limpieza. También se ha trabajado en normalizar las relaciones con otras instituciones y se avanzado en la solución del conflicto entre las navieras que operan en La Graciosa y en la problemática de los aparcamientos en el puerto de Órzola, creando una mesa de trabajo. En el plano educativo, cabe destacar las gestiones realizadas por el Ayuntamiento, junto a padres y equipos directivos, para mantener los grupos de infantil de los colegios San Juan y La Garita, así como las reuniones mantenidas con el Gobierno regional de cara a garantizar la adjudicación del nuevo Instituto. Según Dorta, para atender a los vecinos como se merecen, el Consistorio norteño ha abierto las puertas a sus legítimos dueños, llevando a cabo una política más participativa, por ejemplo, en la organización de las fiestas en los distintos pueblos del municipio, motivando y poniendo en valor también la labor desarrollada por los empleados públicos. Entre los retos alcanzados por la actual Corporación, el primer teniente norteño ha hecho hincapié en la bajada del IBI en 2016 para aliviar la presión fiscal sobre los vecinos, el pago de la deuda con entidades bancarias y la primera modificación y revisión del Plan General de Ordenación Urbana, así como un primer Plan Municipal de Inversiones. José Pérez Dorta ha puesto énfasis también en la necesidad de contar con un punto limpio en Haría, una reivindicación urgente y necesaria, así como en el proyecto para que el municipio acoja el centro insular de artesanía. El FDCAN y la ruptura del pacto en Canarias En este sentido, Pérez Dorta ha valorado la reciente crisis que han mantenido Coalición Canaria y el PSOE y que ha terminado con la expulsión de los cuatro consejeros socialistas del Consejo de Gobierno en Canarias y un Ejecutivo liderado por Fernando Clavijo, pero con la minoría de gobierno de CC. En este sentido, el edil ha asegurado que la postura que mantenía el PSOE para el reparto de los fondos de desarrollo de Canarias, FDCAN, "no era buena para Lanzarote en absoluto". A su juicio, el criterio defendido por CC "era mucho más equitativo y ayudaba a las islas menores y mucho más desfavorecidas". A partir de ahora, ha dicho Dorta, "tras la falta de confianza y la ausencia de respeto a los acuerdos entre CC y PSOE, la ruptura del pacto obligará a los gobernantes a ser más democráticos y a tener en cuenta más opiniones". Sobre el futuro inmediato del Gobierno canario, el concejal de Somos Lanzarote ha dejado claro que no cree "que se mantenga ese Gobierno en minoría durante muchos meses". "Creo que habrá un par de meses clave al término de los congresos de CC y del PSOE", ha opinado. El primer teniente de alcalde de Haría ha preferido no hacer ningún pronóstico sobre el futuro inmediato de la gobernabilidad en Canarias y ha reconocido que "es muy difícil" vaticinar qué acuerdo mayoritario saldrá tras la ruptura del pacto, bien el de CC con PP y ASG, o bien el del PP con el PSOE y Nueva Canarias. Versión imprimir



