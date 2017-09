Sección > Lanzarote



El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Haría califica de "intransigente" al presidente del Cabildo y reclama a la Corporación insular "altura de miras" para que vuelva a reunirse con Haría para dejar sentada la ejecución de la sentencia de la Cueva de Los Verdes



Pérez Dorta considera una "irresponsabilidad" del PSOE abandonar el Gobierno del Cabildo "sin tener pactada ninguna otra alternativa"

El concejal de Somos cree que ha habido "cierta utilización política del conflicto" de los Centros Turísticos Crónicas · 15 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Haría, José Pérez Dorta,ha calificado de "irresponsabilidad" del PSOE abandonar el gobierno del Cabildo "sin tener pactada ninguna otra alternativa". Dorta se ha mostrado este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote especialmente crítico con el cierre durante 20 días de agosto de toda la red de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) del Cabildo de Lanzarote. Dorta ha cuestionado no solo la actitud de los trabajadores en cuanto a las características de esta huelga, sino también las gestiones realizadas por el consejero de Turismo del Cabildo, Echedey Eugenio, y el presidente, Pedro San Ginés, para tratar de minimizar los efectos de los paros. "He vivido la situación con mucha preocupación pues creo que nunca debió llegarse al punto al que se llegó. Creo que la postura de ambas partes ha sido bastante enconada. Tenemos un presidente del Cabildo que es bastante intransigente, lo que se nota a menudo con otras instituciones, como en Haría con el caso de la Cueva de los Verdes", ha afirmado el edil de Somos Lanzarote en declaraciones al programa ’A buena hora’. A su juicio, "había una vía de solución respecto a los atrasos en los complementos; era más factible esperar una aclaratoria de los juzgados, como se hizo al final, pero no debía haberse llegado a paralizar ni cerrar la red de los Centros Turísticos, con muchos visitantes e incluso artistas que se han quedado sin verlos este verano, algo que es muy malo para la Isla". "Celebro que haya habido acuerdo por ahora, pero pienso que también ha habido intransigencia y cierta utilización política del conflicto", ha manifestado Pérez Dorta. Posibles salidas a la gobernabilidad del Cabildo Respecto a los posibles pactos que podrían sacar al Cabildo de la actual minoría provocada por la salida del PSOE, Dorta ha dicho que cree que hay dos opciones: o un Gobierno entre CC y PP u otra opción entre los partidos de la mayoría. "Está bastante difícil que los partidos de la oposición puedan conformar un acuerdo, pero lo que es verdad es que esta situación no se prolongue mucho más en el tiempo y que Lanzarote vuelva a las andadas de las inestabilidades. No es de recibo", ha advertido., tras calificar de "irresponsabilidad" el abandono del PSOE "sin tener ningún otro pacto alternativo cerrado". "Todas las circunstancias que alegan ya existían antes, así que quizás no deberían haber entrado a formar gobierno desde el principio con Coalición Canaria". Sin novedades respecto a la Cueva En cuanto a la Cueva de Los Verdes, Dorta ha explicado nuevamente que por el momento ni el Ayuntamiento de Haría ni el Cabildo han recibido todavía una notificación del Tribunal de lo Contencioso-administrativo sobre cómo ejecutar la última sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que el Cabildo debe indemnizar al Ayuntamiento norteño. En este sentido, ha apelado a la "altura de miras del Cabildo" a la hora de ejecutar la sentencia o poner en marcha el convenio extrajudicial firmado meses atrás. "Lo que me gustaría es que el Cabildo tuviera la altura de miras necesaria para reunirse con nosotros y que las dos partes tuviéramos resuelta la ejecución de la sentencia cuando llegue la notificación de los juzgados. Si pretendemos maniobras dilatorias, se va a crear malestar y no ayuda en nada. Al final, no cabe otra que ejecutar sentencias firmes o estaríamos prevaricando", ha advertido. En versión del edil asambelario, "lo adecuado es que volvamos a sentarnos con el Cabildo. Sería una pena volver a retroceder", ha concluido Dorta. Versión imprimir



