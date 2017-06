Sección > Canarias



El diputado de Nueva Canarias asegura que aunque quiere ser disciplinado con el grupo parlamentario socialista, partido con el que concurrió en las últimas elecciones, la actitud de Pablo Iglesias durante el debate de la moción de censura ha hecho que incluso ahora el líder de Podemos "cuente con menos apoyos"



Pedro Quevedo rechaza cualquier posibilidad de negociar con Podemos de cara a un posible entendimiento con el PSOE

Román Rodríguez: "Pablo Iglesias es un godo que no entiende Canarias". "Iglesias ha denominado a Román Rodríguez el mexicano. Quizás este señor no sepa dónde está Canarias. Tiene tal despiste que confundió al presidente de Nueva Canarias con el de Coalición Canaria", afirma Quevedo Crónicas · 15 de junio de 2017

Compartir | | Aun más A juicio del presidente de Nueva Canarias, el grupo Unidos Podemos "no pretende cambiar el Gobierno", sino "colocar sus intereses y su visión en la tribuna" El diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, ha rechazado tajantemente este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote cualquier posibilidad de entendimiento con Podemos ante un posible entendimiento con el PSOE para conformar una nueva mayoría en el Congreso. "No sé cómo se va a evolucionar con el Partido Socialista, pero desde luego estas no pueden ser las bases del acuerdo ni estos los apoyos. El señor Pablo Iglesias ha conseguido tener menos apoyo del que tenía. le ganaron los votos en contra y las abstenciones", ha explicado Quevedo en declaraciones al programa ’A buena hora’. "Causas para una moción de censura había. Claro. Pero, como le traté de explicar a Pablo Iglesias, las mociones de censura no se presentan, se construyen. Primero uno tiene que saber con quién quiere contar, se sienta, intenta encontrar un programa que todos compartan y consensúa un candidato alternativo". Quevedo ha acusado a Podemos de presentar la moción de censura "cuando no había ningún interlocutor en el PSOE. "No entendemos que el señor Pablo Iglesias presentara una moción de censura cuando el Partido Socialista estaba dirimiendo sus primarias", ha manifestado. "Si hubiera habido un acuerdo, seguro que el candidato alternativo no era el señor Iglesias. Su partido es la tercera fuerza política en España. A no ser que se pacte", ha señalado. El diputado de Nueva Canarias asegura que aunque quiere ser disciplinado con el grupo parlamentario socialista, partido con el que concurrió en las últimas elecciones, la actitud de Pablo Iglesias durante el debate de la moción de censura ha hecho que incluso ahora el líder de Podemos "cuente con menos apoyos". Los nacionalistas sostienen que ahora es imposible que Podemos cuente con el apoyo de Pedro Quevedo. "Mostramos nuestro respeto absoluto por los votantes y militantes de Podemos, que creen que las cosas deben ser de otra manera. Ahora bien, el tipo de liderazgo de este señor nos retrotrae a tiempos de los que no nos gustaría volver a acordarnos", ha indicado Quevedo. Nueva Canarias critica la moción de Pablo Iglesias reprochándole que no apoyara echar a Rajoy con Pedro Sánchez Además, el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, ha echado en cara a Podemos que, tras las elecciones de diciembre de 2015, no apoyara que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se convirtiera en presidente del Gobierno y ha confirmado su abstención al candidato de la formación morada, Pablo Iglesias. "El señor Iglesias no fue allí esta semana a buscar apoyos para cambiar la política española. Creo que si antes tenía alguna posibilidad de hallar el apoyo de alguien, ayer y anteayer las perdió todas. Lo puedo garantizar", ha expuesto el diputado. "Ha conseguido molestar y enfadar a todos, así que queda claro que allí se fue a otra cosa, probablemente a un intento por recuperar iniciativa política o de ponerle la zancadilla al PSOE para dar al sensación de que es el líder de la oposición en el Congreso", ha indicado. Román Rodríguez: "Pablo Iglesias es un godo que no entiende Canarias" Por su parte, el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha tildado este miércoles al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de "godo" que "no entiende" a las Islas "ni respeta las discrepancias", tras el cruce dialéctico que este mantuvo este martes con los diputados nacionalistas canarios Pedro Quevedo y Ana Oramas. "La censura presentada por Iglesias es legítima, lo que no es legítimo es insultar a los demás", ha opinado este miércoles el expresidente canario, que cree que Iglesias intentó "legitimarse" ante sus propios seguidores, pero acabó comportándose como "un godo". Román Rodríguez ha acusado a Iglesias de haber incurrido en mismo los defectos que critica, para "lanzar infamias, medias verdades e insultos" hacia una fuerza política, Nueva Canarias, que hace "lo que considera mejor para su pueblo". "Nosotros no defendemos a los mesetarios como él aunque sí los respetamos", ha apostillado. Nueva Canarias y Podemos: de mesetarios a mexicanos El propio Quevedo ha explicado en Cope Lanzarote que le han trasladado que Iglesias ha denominado a Román Rodríguez "el mexicano". "Quizás este señor no sepa dónde está Canarias. Tiene tal despiste que confundió al presidente de Nueva Canarias con el de Coalición Canaria", ha afirmado Quevedo. A juicio de Rodríguez, el grupo Unidos Podemos "no pretende cambiar el Gobierno", sino "colocar sus intereses y su visión en la tribuna" del Congreso sin buscar una "mayoría para el cambio", como pudo haber hecho hace ocho meses, cuando se opuso a que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, fuese investido presidente. Rodríguez considera que el voto de Podemos en aquel debate de investidura "descalifica su supuesto amor por el cambio y por sacar al PP del Gobierno, ya que, en vez de aprovechar la única oportunidad real que se ha presentado en estos años de votar ’no’ a la investidura de Rajoy", Pablo Iglesias prefirió "unirse al PP". Y todo ello, ha añadido, para oponerse a un programa en el que Pedro Sánchez planteaba "200 medidas reformistas" que hubiesen ofrecido la oportunidad de "cambiar las políticas económicas y sociales y de regenerar las instituciones". El presidente de Nueva Canarias ha insistido en que respeta "la iniciativa" de Unidos Podemos al plantear esta moción de censura y por ello su diputado, Pedro Quevedo, se ha abstenido aunque "lo que se merecería es otra cosa". No obstante, ha subrayado que Nueva Canarias tiene "muy claro" su papel, "que es respetar a los demás", aunque discrepe de su criterio, y "defender" al Archipiélago siempre que esté en su mano. También ha recalcado que su partido ha recibido el apoyo de los ciudadanos de Canarias por el acuerdo al que ha llegado con el Gobierno a cambio de su apoyo a los presupuestos del Estado. "Defender ese acuerdo es nuestro deber, diga lo que diga don Pablo Iglesias", ha remarcado. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :