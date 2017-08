Sección > Canarias



El diputado, que preside dicha comisión, cree que todo el procedimiento "genera un poco de circo"



Pedro Quevedo, insatisfecho con la comisión que investiga la financiación del PP

Crónicas / Agencias · 22 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más La comisión puesta en marcha por el Congreso para investigar la supuesta financiación ilegal del Partido Popular tiene "absolutamente insatisfecho" al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que preside la misma. Quevedo ha afirmado que la comisión "tiene que estar a la altura y no se ha empezado así", aunque ha evitado echar las culpas sus integrantes y se ha dirigido a "los implicados citados, que dijeron que no tenían nada que decir y, al final, se provocó un debate interno en la propia comisión". Por ello, el dirigente nacionalista ha dicho, el periodo de vida inicial de la comisión, seis meses, se prorrogará. Quevedo ha admitido que todo el procedimiento "genera un poco de circo", pues "el partido afectado intenta tirar la comisión", y el resto de formaciones luchan por lo contrario y porque se llegue a "una conclusión definitiva". No obstante, el diputado grancanario "confía" en que "a todo el mundo le sirva el verano para reflexionar", y que a la vuelta de las vacaciones él "va a plantear con todo rigor en la comisión que se necesitan avances". Y para dar pasos adelante ha manifestado que es necesario "contar con gente que esté dispuesta a colaborar para tratar no sólo de identificar si ha habido financiación ilegal del PP, sino también para estar a la altura" porque "una cosa es que uno crea que algo pasa y otra es que se pueda demostrar". Por último, Pedro Quevedo ha pedido a la comisión "hacer un esfuerzo para funcionar de forma positiva" porque él, de momento, está "absolutamente insatisfecho con lo que ha sucedido hasta ahora", y confía en que el resto de integrantes "estén en la misma lógica". Versión imprimir



