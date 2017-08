Sección > Canarias



“La quietud y la paralización de proyectos iniciados por mi gobierno son los mayores logros de este nuevo grupo”, señala el ex alcalde majorero



Pedro Amador hace balance de los primeros cien días del actual gobierno del Ayuntamiento de La Oliva

Amador destaca que ninguna de las “grandes promesas” del alcalde, Isaías Blanco, se han llevado a cabo Crónicas · 28 de agosto de 2017

El ex alcalde de La Oliva, Pedro Amador, hace balance de los primeros cien días de gobierno municipal, conformado por CC, PPM y NC, "plazo del que yo no dispuse, ya que me presentaron una moción de censura antes de cumplirse 20 días de mi toma de posesión". "A día de hoy", relata Amador en nota de prensa trasladada a este diario, el Ayuntamiento de La Oliva sigue "sin presupuesto aprobado para el actual ejercicio y sin la anuncia auditoria de la gestión", a pesar de que estas fueron las dos grandes promesas del alcalde Isaí Blanco y leit motive de una moción de censura basada en el interés de unos pocos". La falta de presupuesto municipal fue el argumento principal de la moción de censura presentada por los once concejales de CC, PPM y NC, y que se aprobó el pasado 16 de mayo. Sin embargo, Pedro Amador denuncia que todavía hoy no hay presupuesto municipal. Sobre la auditoría, el ex alcalde apunta que fue el propio Pedro Amador quien la solicitó al Tribunal de Cuentas en su época de alcalde cuando empezó a detectar posible irregularidades en la gestión económica del Ayuntamiento. La auditoría solicitada abarca los años 2000 a 2016. “Esta es la fórmula para hacer la auditoría, solicitarla al Tribunal de Cuentas o al interventor municipal, no a una empresa privada como anunció –a la desesperada- Isaí Blanco el mismo día del pleno de la moción de censura”. Amador destaca que lo único que ha hecho este grupo es “paralizar todo lo que llevase mi firma, proyectos que estaban en marcha como el Plan de Accesibilidad de Corralejo y El Cotillo o el Plan General de Ordenación Urbanística”. Se trata de iniciativas iniciadas durante la época de Pedro Amador al frente de la Alcaldía y que a día de hoy están paralizadas. En el mismo estado se encuentra el Plan de Uso y Gestión de las playas del municipio en el que se venía trabajando, y que viene regular los servicios de playas como las hamacas, ventorillos, escuelas de surf, actividades náuticas, etc. Además, permanecen sin novedad el ofrecimiento de suelo al Gobierno de Canarias para la construcción de un nuevo Centro de Salud en Corralejo, la búsqueda de suelo para la construcción de un centro de periférico en El Cotillo, el balizamiento del puertito y playa de Isla de Lobos o la regulación del tráfico de embarcaciones. Iniciativas estas en las que venía trabajando el equipo de Pedro Amador. “Lo único que ha hecho Isaí es volver a reunirse con el director general de Aguas del Gobierno de Canarias para escuchar lo mismo que ya me dijo a mí en su momento, con la diferencia que yo recibí al director general en el propio Ayuntamiento y este alcalde ahora ha viajado fuera para entrevistarse con el director general junto con sus escuderos Mario Cabrera y Nereida Calero”, señala Pedro Amador, quien destaca que, en cualquier caso, “no hay avances en relación a la ampliación de la EDAR de El Roque, pero tampoco este gobierno ha seguido con la iniciativa que arrancamos de demandar una depuradora para el pueblo de La Oliva”. “En estos meses, el Ayuntamiento de La Oliva ha sufrido una pérdida de liderazgo ante el resto de Administraciones. Los vecinos han dejado de tener de interlocución con el gobierno municipal y el alcalde no termina de coger el timón de los asuntos estratégicos del municipio”, subraya Amador. “El reloj del municipio se paró con la moción de censura y el retroceso es cada vez más notable. Mi gobierno había conseguido cuatro banderas azules para las playas del municipio, sin embargo el actual equipo ha provocado que se pierdan dos banderas azules por no poner socorristas en las playas como sí había planeado mi gobierno”. Pedro Amador destaca que las únicas preocupaciones del actual gobierno municipal son “colocar a sus comisarios políticos -incluso en empresas concesionarias de servicios municipales- y el control -al más puro estilo chavista- de lo que pase dentro del Ayuntamiento”. Amador se refiere, con esto último, al escrito firmado por el concejal de Régimen Interior, Rafael Avendaño, en el que se dirige al personal municipal y a los concejales para exigirles que todo escrito que salga del Ayuntamiento debe pasar antes por sus manos para mostrar su conformidad con el mismo “algo absolutamente fuera de lugar, que no es legal y que demuestra cuáles son las preocupaciones de este gobierno”. Pedro Amador volverá a preguntar en el próximo pleno municipal sobre este asunto, para conocer si alcalde ya ha dejado sin efecto este sinsentido. El concejal en la oposición destaca también que la situación de Suministros de Aguas de La Oliva sigue igual de estancada, “a pesar de que también prometieron acabar con los enredos que esta misma coalición ha provocado en la empresa municipal” en relación a la deuda de 9 millones de euros contraída con la empresa privada Canaragua. En relación al tráfico de quads, Pedro Amador recuerda que fue su gobierno el que llevó este asunto al pleno municipal a través de una ordenanza que pretendía regular el tráfico de este tipo de vehículos en el municipio. “Sin embargo, el actual gobierno no ha continuado el trámite de aquella ordenanza, volviendo a llevar al pleno las alegaciones presentadas por los ciudadanos, sino que de manera unilateral y por decreto han prohibido el tráfico de estos vehículos”. Amador destaca que ciertamente es un problema, pero cree que es necesario regularlo a través de una ordenanza y no a través de un decreto de prohibición. Pedro Amador califica como tomadura de pelo el anuncio del alcalde Isaí Blanco sobre la conexión de Parque Holandés con la autovía. “Habíamos llevado a pleno, asfaltar la carretera que une Parque Holandés con Villaverde, de modo que los vecinos de esa zona y La Caleta pudiese acceder a dichas localidades desde la autovía, y los que hoy gobiernan lo rechazaron; hoy proponen un impulso a esa conexión con la autovía, algo que sería más costoso y que tardaría más tiempo en ser una realidad, ya que ni siquiera cuenta con proyecto. “Algo realmente grave, es la paralización de los procedimientos judiciales iniciados por mi contra la mala gestión de los recursos públicos provocada por anteriores gobiernos. La apuesta por la transparencia de este grupo es solo de titulares, porque a la hora de la verdad siguen tapando el atropello ejercido por sus compañeros de filas años atrás”. Pedro Amador lamenta la quietud de este Gobierno. "El municipio de La Oliva tiene inmensas oportunidades ante sí, estamos en un momento clave para la definición del municipio que nos permita mejorar los servicios públicos y renovar la apuesta por un turismo de calidad". "Es lamentable que no se aproveche la mayoría de gobierno que tienen para trabajar por el municipio", concluye. El concejal Pedro Amador manifiesta su absoluta disposición a colaborar en aquellas actuaciones que redunde en beneficio del conjunto de los vecinos del municipio, tanto con el grupo de gobierno como con los agentes sociales.



