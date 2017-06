Sección > Canarias



La presidenta del Grupo Socialista en la Cámara da a conocer sus aspiraciones a liderar el PSOE canario y con ello oficializa su presencia en las primarias



Patricia Hernández se presenta como la candidata socialista que mandará a CC a la oposición

La ex vicepresidenta del Gobierno de Canarias estuvo respaldada en el acto de este martes por los exconsejeros Morera, Chacón y Afonso Crónicas · 14 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Patricia Hernández, ha presentado este martes, de forma oficial y con el lema #NuestraFuerza, su candidatura a las primarias para elegir al secretario general de su partido, con el objetivo de que el PSC sea la primera fuerza en las autonómicas de 2019 y así mandar a CC a la oposición, como ya antes había dicho otro de los aspirantes en liza: Juan Fernando López Aguilar. Patricia Hernández se manifestó de esta manera en la presentación de su candidatura, en un acto celebrado en Santa Cruz de Tenerife ante militantes del partido y de los exconsejeros socialistas con los que gobernó en el Ejecutivo regional hasta la ruptura del pacto con CC, Jesús Morera, Ornella Chacón y Aarón Afonso. Hernández expresó su aspiración de que, si es elegida secretaria general del PSC, el partido se convertirá "en un canalizador del cambio social", y señaló que su decisión de concurrir a las primarias ha sido "reflexionada" y motivada por la convicción de que en el partido debe haber un debate profundo "que nos tiene que llevar a ser el instrumento del cambio". La también diputada regional recordó cómo cuando concurrió a las primarias para elegir al candidato del PSC a la Presidencia del Gobierno regional en los comicios de 2015 "los que entonces estaban dijeron que no era el momento, que iba a perder y las expectativas electorales eran malas", pero ganó. En ese momento, dio un paso al frente y "nos convertimos en la primera fuerza de Canarias", aunque no pudo gobernar por el sistema electoral de las islas. La lección es "que no nos achicamos, no nos arrugamos". Tras entrar en el pacto de gobierno con CC, el PSC escogió "las áreas más difíciles", Sanidad, Justicia y Obras Públicas, y ahora, prosiguió Patricia Hernández, pide lo mismo a los militantes socialistas: detectar los problemas del partido porque éste "no está muerto", cómo demuestra que el 80% de los afiliados participaron en la elección al secretario general del PSOE. Hernández consideró que su candidatura es "la de todos" en un proyecto "transversal", con el que pretende poner a los militantes "en el centro", pues en el PSC "hemos coincidido a veces y discrepado otras, hemos sido libres y esa es su fortaleza". Reclamó "adhesiones" a las ideas, no a las personas, y anunció que pretende "cambiar las cosas" porque ser un militante socialista debe implicar "una fiesta, mezclarnos, intoxicarnos con los movimientos sociales". "¿Cuántas veces se han sentido solos, incomprendidos?", preguntó Patricia Hernández a los militantes, pues en su opinión han sido utilizados en ocasiones "para agrandar el ego del secretario de Organización de turno en los mítines". Por el contrario, con su proyecto el PSC puede ser "la palanca que nos lleve de una vez por todas a ser la primera fuerza en votos y en diputados y así mandar a CC a la oposición", y que los socialistas tengan un partido "de ambición, de cambio y de gobierno". Añadió que se lleva muchos años pidiendo que se convoque el congreso regional del partido "y este es el momento de tomar las riendas" del PSC y colocarlo a la altura de los anhelos de los militantes. Aunque indicó que presentará sus propuestas de manera progresiva, Patricia Hernández dijo que, si accede a la Secretaría General del PSC, habrá un gabinete jurídico a disposición de los cargos socialistas y las agrupaciones locales podrán hacer propuestas al comité regional para que este órgano "sea de una vez por todas un órgano de debate". Agregó que nadie cuestiona su capacidad para hacer equipos y poder detectar y analizar los problemas del PSC y, por ello, subrayó, sabe que es difícil pasar de un partido piramidal a un partido "en red", pero "ese es el trabajo" que se debe hacer en la Secretaría General de los socialistas canarios. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :