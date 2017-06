Sección > Lanzarote



La candidata a la Secretaría General del PSOE en Canarias recuerda que el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, "el jefe de ATI, ya ha dejado claro que "están mejor gobernando solos"



Patricia Hernández cree que CC y PP "están dando vergüenza ajena" con sus negociaciones para conformar un nuevo Ejecutivo para el Gobierno de Canarias

Crónicas · 15 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La candidata a la Secretaría General del PSOE en Canarias y actual presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en Canarias, Patricia Hernández, afirma en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que CC y PP "están dando vergüenza ajena" con sus negociaciones para conformar un nuevo Ejecutivo para el Gobierno de Canarias." "Unos dicen que quieren entrar y los otros piden calma, con el problema de los puestos. La verdad es que a mí me ha dado un poco de bochorno", ha afirmado Hernández.



En la segunda entrevista que ha concedido a un medio de comunicación tras anunciar nuncio el pasado martes que concurrirá como candidata a liderar el proyecto del PSOE en Canarias, Hernández ha destacado en el programa ’A buena hora’ que el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, ya ha dejado claro que “ATI está mejor gobernando solo”. "He oído al jefe de ATI, al señor Carlos Alonso, decir que están mejor y demás. mi experiencia es que en Coalición Canaria manda ATI, y en ATI manda Carlos Alonso, así que han marcado su posición públicamente con su jefe, que ha hablado", ha dicho. "El Partido Popular pierde una oportunidad de cambio. Se está empeñando en ser el tablón en medio de la tormenta que le tiran al náufrago", ha indicado la candidata socialista, que ha apostado por "un proyecto de cambio en el PSOE para las próximas elecciones. Seguiremos trabajando por una alternativa de Gobierno", ha manifestado la ex vicepresidenta del Gobierno de Canarias. AVANCE INFORMATIVO PENDIENTE DE AMPLIACIÓN. Versión imprimir



