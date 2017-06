Sección > Lanzarote



El diputado del PSOE por Lanzarote Marcos Hernández se suma al apoyo, igual que Iñaqui Lavandera y Gustavo Cruz, a la candidatura de la ex vicepresidenta del Gobierno a la Secretaría General del PSOE en Canarias



Patricia Hernández anuncia este sábado su candidatura para liderar el PSOE en Canarias

Crónicas · 9 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La que fuera vicepresidenta del Gobierno de Canarias hasta diciembre pasado y actual presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Hernández, tiene previsto anunciar este sábado por la mañana su candidatura oficial para liderar el PSOE en Canarias tras las Primarias previstas para el 25 de julio y el Congreso regional que los socialistas han fijado celebrar en las Islas el próximo 27 de septiembre. Así lo ha confirmado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el diputado del PSOE por Lanzarote Marcos Hernández, que se ha sumado al apoyo, igual que han hecho esta misma semana el diputado regional por Fuerteventura, Iñaqui Lavandera, y el secretario general del PSOE en Tías, Gustavo Cruz, a la candidatura de la ex vicepresidenta del Gobierno a la Secretaría General del PSOE en Canarias. "Por la información que manejo, la candidatura de Patricia Hernández se presentará en la mañana de este sábado en Santa Cruz de Tenerife", ha adelantado el parlamentario socialista por Lanzarote en el programa ’A buena hora’. "Yo no juego al escondite y digo las cosas con claridad. Cuando me manifiesto lo hago porque está argumentado esos apoyos: me parece que es la mejor opción que tiene el Partido Socialista en Canarias en estos momentos. Lo ha demostrado en el poco tiempo que ha tenido en labor de gestión y no ha tenido la oportunidad de desarrollar labores orgánicas", ha señalado Marcos Hernández. Para el diputado socialista, Patricia Hernández "va a tener la misma capacidad de trabajo y de integración, que es lo que hace falta en estos momentos. Estoy convencido", ha dicho el parlamentario lanzaroteño, "de que estamos ante la opción más reconocible socialmente y desde el punto de vista de los socialistas en Canarias, pues incorpora aquellos elementos que el partido necesita en estos momentos en Canarias", ha apostillado. Versión imprimir



