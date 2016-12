Sección > Lanzarote



Pancho Hernández asegura que le gustaría que el PP entrara a gobernar con CC en Canarias

Crónicas · 29 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El alcalde de Tías, Pancho Hernández, ha sido contundente este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote al asegurar abiertamente que le gustaría que su formación política, el Partido Popular (PP), entrara a gobernar con Coalición Canaria (CC) en el Gobierno de Canarias. "Desde mi punto de vista, y ésta es una opinión personal, yo creo que el Partido Popular debería barajar la posibilidad de sentarse a hablar y de negociar con Coalición Canaria y estar en el Gobierno", ha afirmado el regidor del PP en la entrevista concedida en los estudios de Cope Lanzarote al programa ’A buena hora’. En su intervención, en la que ha hecho también un amplio balance sobre la gestión del Gobierno local de Tías en este año 2016 que ya termina, el regidor ha insistidoen que cree que "lo que debe hacer el PP es o bien quedarse en la oposición y apoyar puntualmente a CC, o incluso barajar la posibilidad, no a cambio de nada, sino hablando y negociando, estar en el Gobierno con Coalición Canaria". Al respecto, el primer edil de Tías ha apuntado que "todos los partidos nos presentamos para estar en los gobiernos, porque es desde los gobiernos desde donde se pueden cumplir con los compromisos alcanzados con los ciudadanos". Un posible Gobierno entre CC y PP en Canarias, ha considerado Pancho Hernández, "sería seguramente beneficioso para municipios como el de Tías", única localidad de las siete en Lanzarote donde gobierna el PP en esta legislatura, y además con Coalición Canaria y su único concejal en Tías, Amado Vizcaíno, como socio de gobierno. Rechaza una posible moción de censura El alcalde de Tías se ha hecho eco también de la versión oficial mostrada por su partido estos días. "Asier Antona [presidente del PP de Canarias] ha dicho que el PP ni está con CC ni está con el PSOE-NC, pero el PP va a ser responsable y va a estar para aquellas cuestiones que sean importantes para Canarias y sus ciudadanos, para apoyar al quien esté en el Gobierno, que en estos momentos es Coalición Canaria, y así entiendo que debe ser. Lo que no espero", ha advertido Hernández, "es que el Partido Popular vaya a estar en un futuro próximo en una moción de censura [contra el presidente, Fernando Clavijo] junto al PSOE y Nueva Canarias". "Creo que el PP no debería embarcarse en ese viaje", ha opinado el alcalde. Críticas al PSOE Además, Hernández ha tenido críticas palabras para el socio de gobierno hasta el pasado viernes de CC, el Partido Socialista. "El hecho de que el Gobierno de Canarias se haya roto era algo que se sabía; de un momento a otro se tenía que romper, ya que cuando uno tiene un socio en el Gobierno que hace oposición desde el Gobierno, es complicado, y el PSOE en temas importantes para Canarias, ha estado en el Gobierno y en la oposición a la vez", ha señalado Hernández. Para el alcalde de Tías, "la situación de Coalición Canaria es complicada ahora mismo, pero tiene la posibilidad de alcanzar acuerdos puntuales con el PP y también con la Agrupación Socialista de La Gomera", ha advertido el regidor, "aunque mi partido aún debe definirse", ha admitido. El PP se excluye de momento "de la lista de apoyos que necesita CC" Las declaraciones del alcalde de Tías, municipio donde reside el mayor foco de implantación y presencia del PP en Lanzarote, se producen seis días después de la ruptura del pacto de gobierno en Canarias. Tras el cese de los cuatro consejeros del PSOE decretado por el presidente, Fernando Clavijo, el pasado viernes, el presidente de los populares canarios, Asier Antona, ha asegurado sin embargo que "a día de hoy" su partido no está ni con los nacionalistas ni con el PSOE, aunque también ha dejado claro que no descarta ninguna opción, incluida una moción de censura. Presupuestos de Tías para 2017 Por otro lado, el alcalde de Tías ha dado claras muestras del trabajo que está realizando el grupo de gobierno que permanece muy unido", según ha ratificado Hernández, y cuyo trabajo espera que se traduzca en la inmediata aprobación de los nuevos presupuestos municipales de 2017, una aprobación inicial que el alcalde confía en llevar a Pleno en la primera sesión plenaria de carácter ordinario del año, prevista para el próximo 10 de enero. "Los Presupuestos están desde el pasado lunes en el departamento de Intervención para que sean fiscalizados", ha dicho. "Tenemos la esperanza de que para el pleno ordinario del día 10 de enero ya contemos con ese presupuesto para aprobarlo, el correspondiente al año 2017", ha precisado el alcalde. Pancho Hernández ha explicado que la Corporación municipal de Tías ya conoce el borrador desde el pasado lunes y advierte de que no ha habido ningún problema para confeccionarlo. En cualquier caso, el primer edil de Tías ha aclarado que el motivo por el que no se han aprobado antes las nuevas cuentas municipales para el próximo ejercicio radica en que el Gobierno local estaba pendiente de conocer cuáles eran los tributos que iban a llegar al Ayuntamiento desde el Estado y del Fondo Canario de Financiación Municipal, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno autónomo de Canarias.



