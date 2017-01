Sección > Lanzarote



Asier Antona confirmó este jueves antes de la Junta directiva insular del PP en Lanzarote su intención de reeditar su cargo como presidente del PP en Canarias



PP, PSOE y NC buscarán articular una política común pero sin censurar a Clavijo

Los populares no descartan en el futuro el escenario de un Gobierno alternativo si las buenas relaciones parlamentarias se materializan en acuerdos Crónicas · 27 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Partido Popular (PP), Partido Socialista (PSOE) y Nueva Canarias (NC) han decidido este jueves articular espacios de diálogo y encuentro sobre las grandes prioridades políticas, y, aunque no van a plantear de momento una moción de censura al presidente canario, Fernando Clavijo, tampoco descartan en el futuro el escenario de un Gobierno alternativo si las buenas relaciones parlamentarias se materializan en acuerdos. Así al menos lo puso de manifiesto el presidente del PP en Canarias, Asier Antona, que asistió este jueves por la noche a la Junta directiva insular del PP de Lanzarote celebrada en la sede del PP de Arrecife. “Se tienen que dar condiciones”, afirmaba Antona, "para que se produzca una moción de censura". El dirigente del PP en las Islas condiciona dicha censura contra Clavijo "a que se reúnan los apoyos oportunos, que haya un candidato alternativo y un programa de gobierno alternativo al actual”. Para Antona, "no parece muy razonable que los que hasta antes de ayer formaban parte del programa de Gobierno en Canarias sean los que vayan a protagonizar o liderar la moción de censura”, dijo el presidente del PP en referencia a la posible alianza con el Partido Socialista. José Miguel Rodríguez Fraga, presidente de la gestora del PSOE de Canarias, se reunió por separado con el presidente del PP en las islas, Asier Antona, y con el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, y tiene previstos encuentros con representantes de Podemos y ASG para tratar de sumarlos a esta iniciativa a favor de un cambio político. Los tres dirigentes salieron satisfechos de estas reuniones, si bien insistieron en que "no es momento de plantear una moción de censura al Gobierno de CC", sino de explorar la posibilidad de articular posiciones comunes en el Parlamento en los grandes temas, como la sanidad, la dependencia y la reforma electoral, lo que eventualmente puede desembocar en un Gobierno alternativo. Pugna por la Presidencia del PP canario Por otro lado, Antona fue preguntado también por su posible intento de reelección en el cargo orgánico de presidente del PP canario, algo que deberá confirmar antes de que se cierre el plazo para presentar candidaturas de cara al Congrego regional previsto entre los próximos días 17 y 19 de marzo. Precisamente con una de las candidatas que pueden hacerle sombra en ese cometido, la diputada tinerfeña y vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento canario, Cristina Tavío, Antona confirmaba que su visita de este jueves a Lanzarote formaba parte de la campaña para presentar su candidatura al Congreso regional del PP en Canarias. A las quinielas de las candidaturas podría sumarse también el ex delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, pero quien ya ha confirmado su intención por liderar el proyecto del PP canario es el ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona. A este respecto, Antona no entró a valorar las críticas de Cardona y aseguró que respeta la “legítima aspiración” de los que presenten su candidatura a presidir el PP de Canarias, “siempre que sea” para “generar debate, aportar en positivo y reforzar el proyecto”. Al encuentro con Antona en Arrecife asistieron también miembros del PP de Arrecife como el concejal Jacobo Medina y la presidenta insular, Ástrid Pérez. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :