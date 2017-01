Sección > Lanzarote



El alcalde de Teguise descarta postularse como candidato a cualquier cargo orgánico dentro de su organización política de cara al Congreso insular del próximo 22 de abril



Oswaldo Betancort se niega a hablar de su futuro dentro de CC e insiste en que prefiere seguir centrado en la gestión municipal de Teguise

Reclama algún gesto para que los partidos nacionalistas canarios revitalicen la idea de la unión nacionalista Crónicas · 16 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El alcalde de Teguise y secretario general de Coalición Canaria (CC) en este municipio, Oswaldo Betancort, se niega a hablar de su futuro político dentro de la organización nacionalista más allá de lo que concierne a la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas del municipio de Teguise. Betancort ha descartado al menos por ahora postularse como posible candidato a cualquier cargo orgánico dentro de las filas de Coalición Canaria, en cuyo ámbito insular está prevista la celebración, el próximo 22 de abril, del nuevo Congreso insular en el que se renovarán los cargos orgánicos del partido. También ha insistido, como ya dejó claro semanas atrás en este mismo medio, en que no tiene intención tampoco de ser aspirante a la reelección como actual secretario general de los nacionalistas en el municipio de La Villa. El regidor nacionalista ha hecho este anuncio durante su paso por el programa ’Entre Barrios’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, en el que ha sido cuestionado por las diversas alabanzas y apoyos recibidos en los últimos meses para que abandere el cambio real que muchos afiliados y simpatizantes de CC siguen demandando. "Yo creo que en estos momentos hay que hablar de estructura y que el Congreso no debe ser un quítate tú para ponerme yo", ha manifestado el máximo responsable del Ayuntamiento teguiseño., que ha agradecido las muestras de respaldo. "El nombre del hombre y la mujer que lidere el partido es lo de menos pero yo no voy a liderar ninguna plancha, no voy a liderar ninguna lista, ya que tengo compromisos firmes con el municipio de Teguise, y máxime cuando ya he dicho también que no pienso, después de 12 años, seguir peleando la Secretaría General de Coalición en Teguise", ha explicado. "Creo que el partido no está en situación de agonía, pero sí que los cargos públicos deberíamos reflexionar sobre la praxis política allí donde se gobierna", ha añadido. Por otro lado, Oswaldo Betancort ha reclamado, respecto a la actual situación de minoría de Coalición Canaria en el Gobierno autónomo que preside Fernando Clavijo, que más que la posible vuelta de los socialistas al pacto del Gobierno de Canarias, defendería la idea propuesta por otros nacionalistas como el diputado regional de CC por Fuerteventura Mario Cabrera. "Lo que haría sería el gesto de unir el nacionalismo en Canarias, pero ahí están los personalismos, desgraciadamente", ha expuesto. Versión imprimir



