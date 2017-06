Sección > Lanzarote



El alcalde de Teguise apoya también al concejal de Educación, Javier Díaz, que será uno de los aspirantes a la Secretaría General de los Jóvenes Nacionalistas de Lanzarote



Oswaldo Betancort respalda la candidatura de Antonio Callero como próximo secretario general de Coalición Canaria en Teguise

La renovación orgánica del Comité Local de CC en Teguise está prevista para el 20 de junio. El Congreso de los Jóvenes tendrá lugar el día 10 Crónicas · 6 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha respaldado este martes públicamente la posible candidatura de Antonio Callero, el actual concejal de Turismo, como próximo secretario general de Coalición Canaria (CC) en el municipio de Teguise. Así lo ha expresado el alcalde de La Villa, Oswaldo Betancort, que hasta ahora ha venido ocupando dicho cargo orgánico pero que prefirió dar un paso al lado antes de la celebración del Congreso insular de CC del pasado 22 de abril. "Claro que cuenta con mi apoyo. A Toni le conozco hace muchísimos años ya y la verdad es que es una persona que no es impulsiva, tiene muy buen talante, es conciliador y sabe controlar sus impulsos estando en un cargo de organización", ha explicado Betancort en declaraciones al programa ’A buena hora’. "Ha hablado ya con mucha gente y a mí me dejó para el final. Yo le animo y le voy a apoyar, como no puede ser de otra forma", ha manifestado el alcalde de Teguise. Tras finalizar su etapa orgánica en el municipio, Betancort ha reclamado que los nacionalistas "vuelvan a ilusionarse" en este municipio ante su renovación prevista para el próximo 20 de junio y ha reivindicado que "el ritmo de trabajo y el sistema del actual Comité Local" se mantenga. "Tenemos que seguir trabajando muy pegados a la ciudadanía y de forma muy constante", ha señalado el alcalde. "Si esos son los condimentos para el nuevo Comité Local estoy totalmente seguro de que el éxito llegará", ha añadido. Betancort no ha escondido, en cualquier caso, que desconoce si habrá definitivamente un segundo candidato a la Secretaría General de CC en Teguise. "No lo sé. Invito en cualquier caso a quien desee dar el paso, a que lo dé. Espero que salga el mejor pues para mí todo el mundo es válido, pero creo que Toni Callero lo tiene hablado con todos. Creo que lo bonito es la pluralidad de ideas y el debate limpio, pero hasta ahora el único que se ha sentado conmigo para transmitirme su idea ha sido Toni", ha explicado. Varios candidatos a la Secretaría General de los Jóvenes Nacionalistas Por otra parte, el alcalde de Teguise anima también al concejal de Educación, Javier Díaz, a concurrir como aspirante a la Secretaría General de los Jóvenes Nacionalistas de Lanzarote. "Si hay dos o tres candidaturas es bueno para la organización, igual que el hecho de que el debate fluya. Creo que implicar a la juventud en la práctica política es muy difícil y más con la actual crisis de valores. Los jóvenes deberán decidir pero espero que hablen del nacionalismo y de la proyección juvenil nacionalista", ha señalado Oswaldo Betancort ante la cita congresual de los Jóvenes Nacionalistas prevista para el día 10 de junio. "Con Javier Díaz ha cambiado la estructura educativa de Teguise. En todos los centros me hablan muy bien de él. Si gana, bien, y si no gana, apoyaremos a la candidatura ganadora", ha indicado. Versión imprimir



