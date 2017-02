Sección > Lanzarote



El alcalde de Teguise espera que la llegada de Erasmo García permita desbloquear temas de interés sanitarios de cuyo retraso culpa al ex director y también portavoz socialista, José Brito



Oswaldo Betancort espera “mayor sensibilidad” por parte del nuevo director insular del Área de Salud de Lanzarote

Asegura que, a pesar de que el Ayuntamiento cedió los terrenos para el nuevo centro de salud de Costa Teguise, sigue sin tener información de la financiación ni del proyecto. El regidor espera solucionar con el nuevo responsable de Sanidad en la Isla el proyecto del nuevo centro de salud de La Graciosa Crónicas · 4 de febrero de 2017

Compartir | | Aun más El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancot, espera que la llegada de Erasmo García como nuevo director insular del Área de Salud de Lanzarote permita desbloquear temas de interés sanitarios para el municipio y de cuyo retraso responsabiliza directamente al ex director insular y actual portavoz socialista en Teguise, José Brito. Betancort ha afirmado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que espera “mayor sensibilidad” por parte del nuevo director insular del Área de Salud de Lanzarote. "Me sigue preocupando la sanidad en mi municipio. Ya he felicitado al nuevo cargo por teléfono y lo cierto es que estamos en esta materia en el mismo punto de partida que en 2015", ha advertido el alcalde, para el que "se han perdido dos años tras la puesta en marcha provisional y momentánea del centro de salud de Costa Teguise". En declaraciones al programa ’A buena hora’, Oswaldo Betancort ha garantizado que "el suelo está cedido al Gobierno de Canarias pero seguimos sin tener datos". En este sentido, ha aseverado que "lo que le voy a pedir al nuevo director insular es que me diga la verdad, que nos diga cómo se ha encontrado esto y que iniciemos conversaciones con el Gobierno para buscar la financiación de este centro de salud". El alcalde ha apuntado que "Costa Teguise se merece un nuevo centro de salud , ya que son unas 4.000 cartillas" las que dependen de esta infraestructura. Sobre este asunto precisamente se ha manifestado este jueves en rueda de prensa el ya ex director insular del Área de Salud de Lanzarote, a su vez, actual portavoz y concejal del PSOE en la oposición municipal de Teguise, José Brito. "A pesar de algunos cantos de sirena y ciertas cortinas de humo, el proyecto está preparado", ha dicho Brito sobre las quejas del alcalde y la gestión del Gobierno canario respecto a este centro de salud de Costa Teguise. En la misma línea, Betancort ha indicado que le preocupa también "la realidad sanitaria de la isla de La Graciosa, ya que está urbanísticamente mal el centro de salud y hay que modificar el proyecto y presentarlo en la Oficina Técnica para poder darle licencia". Al respecto, ha denunciado que "no es de recibo que en el siglo XXI los niños de La Graciosa vayan al colegio viendo los lodos de forma superficial. Creo", ha proseguido, "que es una situación que tenemos que arreglar entre la Dirección insular y el Ayuntamiento de Teguise, siempre y cuando", ha concluido, "se haga con voluntad". Versión imprimir



