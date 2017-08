Sección > Lanzarote



El Ayuntamiento adelanta que Teguise ha aprobado un exhaustivo Plan para garantizar la seguridad de las Fiestas de Famara 2017



Oswaldo Betancort defiende la labor de la Policía Local de Teguise y rechaza la "demagogia política" acerca de la seguridad del municipio

Crónicas · 22 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Programa de Fiestas de Famara 2017. El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha manifestado que avala y defiende “con total firmeza el papel intachable que la Policía Local de Teguise y el conjunto de miembros de Seguridad y Emergencias desarrollan y con el que se garantiza la protección de las personas que acuden a cualquier evento celebrado en Teguise, y que en ningún caso, dejan desatendido al resto del municipio”. Oswaldo Betancort defiende así a través de un comunicado remitido por el Ayuntamiento a este diario, la labor de la Policía Local de Teguise y rechaza tajantemente "la demagogia política de algunos partidos acerca del nivel de seguridad ciudadana que se lleva a cabo en el municipio de Teguise". En este sentido, Betancort ha resaltado “la exquisita labor que desempeña, de forma especial, el Cuerpo de la Policía Local de Teguise en cuestiones de orden municipal, cuya diligencia y profesionalidad no deberían ponerse nunca en tela de juicio por asuntos exclusivamente de índole política”. Al respecto, conviene destacar que, a unos días de que la Caleta de Famara arranque con sus fiestas patronales, Teguise ha celebrado la Junta de Seguridad con motivo del programa de actos elaborado para celebrar la festividad del Sagrado Corazón de María, en las que se desarrollarán una serie de actividades lúdicas, culturales y musicales, desde el 26 de agosto hasta el 3 de septiembre. Como ordena la legislación vigente, relacionada con los espectáculos y eventos de pública concurrencia, el Ayuntamiento ha procedido a la elaboración de un exhaustivo Plan que se ejecutará atendiendo a la afluencia de personas prevista en 6.000 personas en su pico máximo. El alcalde de Teguise presidió la Junta de Seguridad, formada por todos los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que autorizaron el Plan de Seguridad, cuyo objetivo es garantizar tanto la seguridad de las personas, así como de proteger un área tan sensible como es el núcleo costero de Caleta de Famara. Accesos, transporte y recursos para las fiestas Además de la afluencia de público, el Plan ha tenido en cuenta la de vehículos y la singularidad del emplazamiento, por lo que se habilitarán aparcamientos complementarios a los existentes, así como paradas de taxi, de guaguas y una línea lanzadera entre el Centro Agrotecnológico y Caleta de Famara. En este sentido, el Ayuntamiento de Teguise ha solicitado la siguiente ampliación de horarios de servicios de guaguas de línea regular para las fiestas de Famara 2017: Viernes 01 de septiembre: · Horarios: 21:00 y 21:30 horas

· Sentido: Arrecife-Caleta de Famara Sábado 02 de septiembre: · Horarios: 21:00 y 21:30 horas

· Sentido: Arrecife-Caleta de Famara

· Horarios: 4:30 y 5:30 horas

· Sentido: Caleta de Famara - Arrecife Domingo 03 de septiembre: · Horarios: 4:30 y 5:30 horas

· Sentido: Caleta de Famara – Arrecife Por otro lado, se habilitarán 552 plazas de aparcamientos con vigilantes de seguridad e iluminado en el Centro Agrotecnológico de Teguise (antiguo Complejo), y se dispondrá de un servicio especial gratuito de 2 guaguas lanzaderas de 55 plazas en intervalos inferior a 15 minutos para cubrir el servicio desde el Centro Agrotecnológico de Teguise a Caleta de Famara, en los siguientes horarios y días: · Viernes, 1 de septiembre, en horario de 21:00 horas a 07:00 horas: 2 lanzaderas de 55 plazas (2 guaguas: una de subida y otra de bajada) · Sábado, 2 de septiembre, en horario de 21:00 horas a 07:00 horas: 2 lanzaderas de 55 plazas (2 guaguas: una de subida y otra de bajada) Respecto a los recursos materiales y humanos en materia de Emergencia, las fiestas de Caleta de Famara contarán con 10 voluntarios de Protección Civil y voluntarios, 12 de Emerlan con 3 ambulancias SVB y 1 unidad SVA y un médico más DUE, así como 3 bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote. Mientras que en materia de Seguridad Ciudadana, dispondrán de 18 agentes de la Policía Local y 4 de seguridad privada. Asimismo, el Plan de Seguridad contempla que como consecuencia de la fiesta, se ha de tener en cuenta que se pueden dar una serie de actos paralelos que, en otras ocasiones, se han realizado en las inmediaciones de la Playa de San Juan o en áreas del Parque natural, y los cuales inciden negativamente sobre el conjunto de la fiesta, sobre el medioambiente y sobre aspectos de la Seguridad Ciudadana, por lo que las Fuerzas de Seguridad señalan que cualquier evento de estas características no cuentan con la autorización pertinente, ni poseen las mínimas normas de seguridad. Versión imprimir



