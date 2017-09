Sección > Lanzarote



El alcalde de Teguise, que niega discrepancias en el convenio con Club Lanzarote y vuelve a destacar su buena relación personal y política con el presidente del Cabildo, cree que el PSOE "se ha tirado a la piscina" al abandonar el Gobierno de Lanzarote y dice que los socialistas "ni dejan gobernar ni dejan conformar nuevas mayorías"



Oswaldo Betancort, convencido de que "durará muy poco" la minoría del Gobierno de San Ginés en el Cabildo

"CC ya ha demostrado que puede gobernar en minoría como ya hizo. Yo ya sufrí lo que es gobernar con el PSOE, o con aquel Partido Socialista de Teguise, que era Gobierno y oposición a la vez", critica Crónicas · 12 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, considera que el Partido Socialista (PSOE) "se ha tirado a la piscina" al abandonar el grupo de gobierno que viene presidiendo el nacionalista Pedro San Ginés al frente del Cabildo de Lanzarote y apuesta por que su partido, Coalición Canaria (CC), conforme pronto un nuevo Gobierno con otras fuerzas políticas en la Máxima Corporación de la Isla. "Estoy confiadísimo en que esa salida del PSOE del Gobierno ha sido una tirada a la piscina. Hubo palabras dadas que en estos momentos se están incumpliendo. Lo importante ahora es conformar Gobierno y, si esto no es posible, me gustaría que se presente esa moción de censura pues, como dice el presidente, la aritmética existe y la democracia tiene sus reglas de juego, pero lo que no puede ser es no dejar gobernar ni dejar que se conforme esa mayoría", ha manifestado el alcalde de Teguise en la entrevista concedida este martes al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. Betancort ha explicado que se está totalmente convencido de que "esa minoría durará muy poco. Apuesto por que Pedro San Ginés conforme nuevo Gobierno con otras fuerzas políticas y, si no es así, que nos dejen gobernar en minoría y, si no, pues lógicamente, que se presente esa moción de censura de la que tanto se habla", ha enumerado según su orden de prioridades. En cuanto a las actuales negociaciones que parecen estar dándose entre las distintas fuerzas políticas, Oswaldo Betancort ha aseverado que "el presidente y Coalición Canaria están poniendo toda la carne en el asador para conformar Gobierno y darle estabilidad a la Institución más importante de la Isla y necesaria para todos los municipios". "Lo de la inestabilidad", ha advertido, "lo tendrán que explicar otros, pero Coalición Canaria ya demostró en los ocho primeros meses de Gobierno que se puede gobernar en minoría, como ya lo hicimos nosotros en Teguise hace varios años". En este sentido, ha recordado que él mismo ya "sufrió lo que fue gobernar con el PSOE, o con aquel Partido Socialista", del que ha dicho "era Gobierno y oposición. Cuando el alcalde firmaba un decreto, lo pedían en Secretaría para ver qué estaba yo firmando", ha lamentado. "Ya lo sufrí también con el Plan General de Teguise, que salió adelante gracias a la voluntad de Coalición Canaria en Teguise. Cuando se está en la vida pública, no se puede estar en los dos lados", ha dicho. "O estás en el Gobierno o estás en la oposición", ha abundado. Sobre las últimas encuestas que dan una ligera mejoría electoral al PSOE de Canarias recientemente, el alcalde ha abogado por que los nacionalistas "sigan empujando, trabajando y por seguir gestionando más como organización política y hablar menos de política, que es lo que quiere el ciudadano". El tándem San Ginés-Betancort, "el árbol y la sombra" Además, igual que ya hiciera el viernes pasado en Cope Lanzarote el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, Betancort ha vuelto a negar esta semana que mantenga una mala relación con el máximo responsable de la Corporación insular. "Le pedí al presidente que nos aclarara de qué se estaba hablando en el orden del día y mi voto, lógicamente, fue favorable", ha explicado el alcalde respecto al convenio del Consorcio insular del Agua con Club Lanzarote que recibió el visto bueno -a expensas de lo que aún deben determinar los tribunales- en la última Asamblea extraordinaria. "Yo sabía lo que iba a votar y en la Asamblea extraordinaria solamente se propuso trasladar el convenio a los órganos judiciales, algo que han aprovechado algunos medios y la oposición para transformarlo en un enfrentamiento directo con el presidente. Nada más lejos de la realidad. Esto no es nuevo y van a pinchar en hueso", ha señalado el regidor. "Ya lo hemos dejado bastante claro. MI relación personal y política con Pedro es como el árbol y la sombra, siempre pongo el mismo ejemplo: yo sé quién es el árbol y él sabe quién es la sombra", ha zanjado. Versión imprimir



