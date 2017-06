Sección > Lanzarote



“Este es un gran paso para Lanzarote y para las familias que necesitan un hogar para sus mayores”, ha declarado el alcalde de Teguise



Oswaldo Betancort agradece la respuesta del Gobierno de Canarias y la agilidad del Cabildo de Lanzarote para que Teguise albergue un hogar para los mayores de la Isla

Crónicas · 13 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha visitado la zona del municipio de Teguise donde se ubicará la futura residencia de mayores de alto requerimiento, que se construirá en un solar titularidad del Cabildo y gracias a la reivindicación municipal, tal y como lo han confirmado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el máximo responsable insular, Pedro San Ginés. “Este es un gran paso para la Lanzarote y para las familias que necesitan un hogar para sus mayores”, afirma Oswaldo Betancort en nota de prensa municipal remitida este martes a este diario. “Agradezco enormemente la diligencia con la que ha actuado el Cabildo de Lanzarote para atender nuestro firme propósito de albergar la futura Residencia de Mayores en Teguise”, añadió Betancort, “y por supuesto, agradecer también al Gobierno de Canarias por pintar en sus presupuestos una partida económica para lograr esta urgente demanda social que ha sido una de las principales prioridades de este grupo de Gobierno”. El alcalde de Teguise recordó que “desde el Ayuntamiento se han tocado muchas puertas y se han mantenidos muchas reuniones para avanzar en este hito y promesa electoral, así como lo hemos hecho para hacer realidad otras infraestructuras demandas por los vecinos, como el caso del futuro campo de fútbol de Costa Teguise, que empezará a construirse en unas semanas”. Oswaldo Betancort se comprometió a “continuar luchando para obtener fondos de cara a traer las infraestructuras sociales y deportivas que merecen los ciudadanos de Teguise y que no pueden hacerse realidad sin pelear y arrancar un compromiso financiero a las instituciones supramunicipales con mayores recursos que el Ayuntamiento”. "Va a suponer un bien no solo para la Isla, sino también para Teguise", ha concluido Betancort. Terapias y atención para los mayores en los centros socioculturales El Área de Bienestar Social, que coordina Nori Machín, pondrá en marcha un Plan de Dinamización para Mayores, con terapias gratuitas, cognitivas, funcionales y recreativas, dirigidas especialmente a mayores con riesgo de aislamiento social o con patologías como Alzheimer, ACV, Parkison, etc. Los interesados deben dirigirse al departamento de Atención al Mayor de La Villa de Teguise o bien llamar por teléfono al 928 84 59 26 / 928 84 53 55. "Este proyecto responde a las múltiples demandas que recibimos en el área y esperamos que suponga un respiro para muchos familiares que tienes personas mayores a su cargo, pero no pueden darle la atención que merecen por circunstancias laborales y/o personales”, ha declarado Nori Machín. Versión imprimir



